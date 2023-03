Adam Ďurica: Krištáľové krídlo bolo obrovským prekvapením

Jeden z dlhodobo najhranejších slovenských hudobníkov si prestížne ocenenie prevzal v kategórii populárna hudba. Priznal, že bolo pre neho obrovským prekvapením.

„Naozaj som to nečakal a asi to bolo aj cítiť pri poďakovaní. Ale ocenenie Krištáľové krídlo si veľmi vážim a je pre mňa obrovskou motiváciou pokračovať v mojej ceste,“ komentoval udelenie ceny spevák a skladateľ, ktorý vydal už šesť albumov, čo bol dobrý základ pre výberovku Hity, ktorou fanúšikov potešil vlani. „Po rokoch snahy a získavaní malých ocenení, ktoré boli viac o popularite alebo hlasovaní fanúšikov, si ma teraz všimla odborná porota, a to už beriem vážnejšie. Vážim si to, zaväzuje ma to neprestať pracovať, robiť možno kvalitnejšie veci, k čomu sa aj snažím inklinovať, už nechcem opakovať modely,“ povedal Ďurica.

Počas galavečera tiež zaspieval svoju novú skladbu Pohľad pre bohov. „Je úplne iná ako všetky doteraz. Núti nás spomaliť a zamyslieť sa, na čo dnes skoro nikto z nás nemá čas,“ vysvetľuje ku skladbe, pod ktorú sa podpísal producent Oskar Rózsa. „Je to citeľne znať na zvuku, mám pocit, že sa začala nejaká nová etapa, v ktorej by som rád pokračoval,“ poznamenal Ďurica.

Priznal, že pri preberaní Krištáľového krídla sa ocitol trochu „v úzkych“. „Viac verím istotám, mojou istotou bolo, že budem spievať, na vystúpenie som sa tak zameral, že som vytesnil možnosť, že by som mohol získať nejaké ocenenie,“ hovorí hudobník, ktorý si v ďakovnej reči pomohol spomienkou na legendárneho speváka Karla Gotta, ktorý tiež začínal v súťaži hľadajúcej mladé talenty. „O niekoľko rokov neskôr sa niečo podobné udialo aj u nás. Budúci rok to bude 20 rokov, čo som vypisoval prihlášku do slovenskej Superstar a mám pocit, že to bolo včera. Tá cesta je veľmi zaujímavá, chcem sa poďakovať všetkým, ktorých som na nej stretol, pretože vždy ma niekto ovplyvnil,“ poznamenal Ďurica.