Kvórum pri miestnom referende v Bratislave a Košiciach by sa mohlo znížiť

DNES - 11:03

Pri miestnom referende v Bratislave a Košiciach by sa mohlo znížiť kvórum na jeho platnosť. Vyplýva to z novely zákona o zahraničnej službe, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci OĽANO.

„Cieľom návrhu zákona je posilniť volebné právo občanov v samospráve tým, že sa uľahčí a zefektívni mestské a miestne referendum v Bratislave a Košiciach znížením počtu podpisov pod petíciu na jeho vypísanie a znížením referendového kvóra na platnosť referenda. Zároveň sa aj zjednocuje právna úprava týkajúca sa Bratislavy a Košíc v týchto otázkach," píše sa v dôvodovej správe. Návrh ráta s tým, že platnosť výsledkov referenda by nemusela byť podmienená účasťou nadpolovičnej väčšiny, ale len 25 percentami oprávnených voličov. Na prijatie návrhov z referenda by bol naďalej potrebný súhlasný nadpolovičnej väčšiny účastníkov referenda. Novela by mohla zároveň podľa slov predkladateľov posilniť právomoci parlamentu vo vzťahu k vláde v oblasti zahraničnej služby. predkladatelia to chcú docieliť tým, že príslušné parlamentné výbory budú vedúcim diplomatických misií schvaľovať zameranie činnosti ich misie. V súčasnosti takéto zameranie len prerokúvajú.