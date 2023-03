Medveďom nasadia GPS obojky, ktoré budú monitorovať ich pohyb v okolí obce

Kvórum pri miestnom referende v Bratislave a Košiciach by sa mohlo znížiť

Pri miestnom referende v Bratislave a Košiciach by sa mohlo znížiť kvórum na jeho platnosť. Vyplýva to z novely zákona o zahraničnej službe, ktorú do Národnej rady SR predložili poslanci OĽANO.