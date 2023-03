Rodina, priatelia alebo deti? Výskum ukázal, pri kom sme najšťastnejší

Ľudia sa cítia šťastnejší, keď sú so svojimi priateľmi, než so svojou rodinou. Ukázal to výskum publikovaný vo vedeckom časopise Journal of Personality and Social Psychology . Je to však pravdepodobne spôsobené typom aktivít, ktoré ľudia zvyknú robiť so svojimi priateľmi v porovnaní s rodinou.

S priateľmi ľudia vykonávajú príjemnejšie činnosti, ako sú návštevy reštaurácií, športovanie alebo návštevy nových miest. V porovnaní s tým ľudia zvyknú s rodinou robiť viac všedné úlohy, ako sú domáce práce a starostlivosť o rodinu. Prvý autor štúdie Nathan Hudson vysvetlil výsledky:

"Naša štúdia naznačuje, že to [pocit šťastia počas pobytu s priateľmi] nesúvisí so základnou povahou príbuzenských vzťahov. Keď sme štatisticky kontrolovali aktivity, "samotná prítomnosť" detí, romantických partnerov a priateľov predpovedala podobnú úroveň šťastia. Táto práca teda poskytuje optimistický pohľad na rodinu a naznačuje, že ľudia sa skutočne tešia zo svojich romantických partnerov a detí."

V rámci štúdie bolo viac ako 400 ľudí požiadaných, aby si spomenuli na činnosti, ktoré vykonávali, a ohodnotili svoje šťastie a pocit zmysluplnosti. Psychológovia porovnávali mieru šťastia, ktorú ľudia pociťovali v blízkosti troch rôznych skupín:

Priatelia

Deti

Romantický partner či partnerka

Výsledky odhalili, že ľudia boli najšťastnejší pri relaxácii, jedle a spoločenských aktivitách. Ľudia mali tendenciu vykonávať tieto činnosti častejšie, keď boli so svojimi priateľmi, než so svojou rodinou. Spoločenský život predstavoval 28% času stráveného s partnerom. Pri priateľoch to však bolo 65 % času.

Čas strávený s deťmi bol pre účastníkov často ťažkou prácou, ktorá zahŕňala domáce práce a prevážanie detí z jedného miesta na druhé. Starostlivosť o deti však ľudia vnímali pozitívne. Po vyňatí tejto činnosti z rovnice ľudia uvádzali, že sa s priateľmi zabávajú rovnako dobre ako s rodinou. Hudson vysvetľuje: