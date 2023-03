Muži s týmito vlastnosťami sú najlepšími manželmi

Pozitívny pohľad na život je jedna z najlepších vlastností, akú môže mať partner vo vzťahu. Potvrdil to výskum publikovaný v odbornom časopise Journal of Marriage and Family . Ženy, ktoré majú pozitívnych partnerov, uvádzajú menej manželských konfliktov.

S lepším vzťahom súvisia aj ďalšie osobnostné faktory. Ženy sa menej hádali s introvertnými mužmi a mali menej konfliktov s mužmi, ktorí mali stabilné emócie. Manželské konflikty zahŕňali kritiku, priveľa požiadaviek alebo len lezenie na nervy druhej osobe.

Popri osobnostných faktoroch bolo dôležité aj zdravie. Ženy mali menej manželských konfliktov, ak bol ich partner v dobrom zdravotnom stave. James Iveniuk, prvý autor štúdie, povedal:

"Manželky uvádzajú viac konfliktov, ak je ich manžel v zlom zdravotnom stave. Ak je manželka v zlom zdravotnom stave, nezdá sa, že by bol rozdiel v kvalite manželstva pre manžela."

Závery vyplývajú zo štúdie 953 heterosexuálnych párov, ktoré spolu boli v priemere 39 rokov. Výsledky ukázali, že osobnosť a zdravie muža súviseli s manželskými konfliktmi.

Osobnosť a zdravie ženy však v tomto ohľade nemali veľký význam, uviedol doktor Iveniuk:

"Manželky, ktorých manželia vykazujú vyššiu mieru pozitivity, uvádzali menej konfliktov. Pozitívnosť manželiek však nemala žiadnu súvislosť s hláseniami ich manželov o konfliktoch."

Profesorka Linda J. Waiteová, spoluautorka štúdie, uviedla: