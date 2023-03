Ako rozpoznať grandióznych narcistov: Chýba im táto emócia

Štúdia publikovaná v odbornom časopise Journal of Personality ukázala, že mnohí narcisti nepociťujú závisť. Je to preto, že grandiózni narcisti majú prehnaný pocit nadradenosti. Hlavný autor štúdie Zlatan Križan povedal: "Skutočne sa vžívajú do svojej vlastnej fantázie. Ak si myslíte, že ste najlepší, je logické, že nebudete závidieť ostatným, pretože všetci sú pod vami, takže nie je čo závidieť."

Podľa Križana je to zraniteľnosť, ktorá je nevyhnutná pre pocit závisti. A grandióznym narcistom práve pocit zraniteľnosti často chýba. Tento záver vyplynul z prieskumu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 350 ľudí, ktorých sa pýtali na ich pocity závisti, sebaúcty, úzkosti a depresie. Z ich práce vyplynuli dva typy narcizmu:

Grandiózny narcizmus: prehnaný pocit vlastnej dôležitosti. Zraniteľný narcizmus: je spojený s väčšou úzkosťou a depresiou.

Podľa Križana je narcizmus komplexnejší, ako si mnohí myslia. „Myslím, že to je dôležitý bod, pretože verejný obraz narcizmu, ktorý má väčšina ľudí, o tomto grandióznom, dramatickom jedincovi, je len jednou stranou mince."

Zraniteľná stránka narcizmu bola spojená aj s nižším sebavedomím. Križan vysvetlil, že zraniteľní narcisti si stále myslia, že sú výnimoční. Chcú byť najlepšími, ale jednoducho to nedokážu. „V dôsledku toho sú zraniteľní, ich sebaúcta veľmi kolíše, majú tendenciu byť sebavedomí a nie veľmi aktívni, ale pasívni, plachí a introvertní."

Zraniteľní narcisti by mohli byť potenciálne nebezpečnejší. Ako uviedol Križan: "Práve títo zraniteľní jedinci sú v istom zmysle znepokojujúcejší, pretože sú tichí, akoby prekypovali hnevom v kúte. A je len otázkou času, kedy budú frustrovaní, vybuchnú a slovne niekoho napadnú, možno aj nevinnú osobu, kvôli nejakej provokácii."

Križan uviedol, že narcizmus a závisť boli možnými motívmi streľby v škole Columbine v roku 1999. Z videí sa podľa neho zdá, že útočníci mali pocit, že získali moc. Prebrali kontrolu a mali všetko vo vlastných rukách, určovali, ako sa budú veci vyvíjať. To všetko sú sny zraniteľných narcistov.