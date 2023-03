Borguľa po zisku zlata: "Sú to neuveriteľné pocity"

Slovenský biatlonista Jakub Borguľa získal zlato vo vytrvalostných pretekoch kadetov na majstrovstvách sveta mládeže. V kazašskom Ščučinsku triumfoval časom 35:29,2 minúty, keď minul len jeden terč na úvodnej ležke. Druhý skončil Nór Sivert Gerhardsen so stratou 7,4 sekundy a tretí finišoval Matija Legovič z Chorvátska, ktorý mal manko 10,2 s.

Borguľa si pripísal už štvrtý cenný kov z mládežníckych MS, vlani v USA vyhral stíhacie preteky a získal striebro v šprinte i vytrvalostných pretekoch. „Sú to neuveriteľné pocity, pretože som nevedel, či budem môcť dosahovať znova takéto výsledky. Je to veľmi ťažké dva roky za sebou získať medailu. Som neskutočne rád, že to vyšlo. Trať bola výborná, vietor nefúkal tak ako po minulé dni. Nemohlo to už ani lepšie vyjsť. Bol som počas sezóny dosť chorý, trochu som sa trápil, a tak som rád, že to v závere znova vyšlo. Som extrémne šťastný,“ uviedol pre slovenskybiatlon.sk.

Z kvarteta Sloveniek skončila vo vytrvalostných pretekoch kadetiek na 10 km najlepšie Veronika Michalechová na 25. mieste so stratou 4:20,9 minúty na víťaznú Nemku Juliu Kinkovú.

Vytrvalostné preteky na 12,5 km mužov:

1. Jakub BORGUĽA (SR) 35:29,2 (1), 2. Sivert Gerhardsen (Nór.) +7,4 s (2), 3. Matija Legovič (Chor.) +10,2 (2), ... 26. Michal ADAMOV +3:32,3 (2), 51. Martin CIENIK +6:32,3 (6), 54. Adam ČERNÁK (všetci SR) +7:18,9 (4)

Vytrvalostné preteky na 10 km žien:

1. Julia Kinková (Nem.) 32:23,8 (2), 2. Alessia Laagerová (Švaj.) +59,8 s (1), 3. Oleksandra Merkušynová (Ukr.) +1:10,2 (3), ... 25. Veronika MICHALECHOVÁ +4:20,9 (1), 38. Kristína MAKOVÍNYOVÁ +5:50,2 (4), 51. Alžbeta GARGULÁKOVÁ +7:08,8 (5), 56. Tamara MOLENTOVÁ (všetky SR) +7:52,6 (9)