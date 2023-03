Video: Kokeršpaniel nesúhlasil nápisom s nápisom tabuli, vyriešil to po svojom

Psy síce nevedia čítať, ale tento kokeršpaniel pravdepodobne vycítil, že sa mu nápis na jednej tabuli nepáči. Woody počas prechádzky v americkom Hamptone natrafil na drevený stĺp s upozornením, že do tejto lokality majú psy vstup zakázaný. Kokeršpaniel sa rozhodol, že sa s oznamom popasuje po svojom.

Woodyho majitelia natočili vtipné video, ako ich pes vláči veľký stĺp, akoby to bol obyčajný konár. Majitelia síce nechceli, aby ich pes aportoval niečo tak veľké, no Woody mal zjavne pocit, že tabuľa so zákazom psov na toto miesto proste nepatrí. S vrtiacim chvostom a občasnými prestávkami sa rozhodol, že tento nápis niekam presťahuje.

Video: Kokeršpaniel nerešpektoval zákaz