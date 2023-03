Video: Tento trik s fľašou odhalí, či vás partner podvádza

Na odhalenie nevery mnohí ľudia potrebujú pomoc blízkych priateľov, iní využívajú služby súkromných detektívov, a niekedy sa neverník prezradí aj sám. Vďaka sociálnym sieťam sa rozšíril jednoduchý trik, ako odhaliť neveru u partnera alebo partnerky. Mladý muž na sociálnej sieti predviedol trik s fľaškou s vodou, vďaka ktorému sa každý, kto podvádza, ľahko prezradí.

Daniel Hentschel z Los Angeles zdieľal na TikToku video, v ktorom vysvetlil, ako trik s fľašou funguje. Ak upodozrievate svojho partnera, že vás podvádza, skúste predstierať, že ste našli cudziu fľašku v aute alebo v spálni. Reakcia vášho partnera môže jasne ukázať, či je vinný alebo nie.

„Tu je návod, ako otestovať partnera, či vás podvádza," povedal Daniel. „Kúpte si v bazári použitú fľašu na vodu, ktorá by teoreticky mohla patriť komukoľvek. Predstierajte, že ste ju našli v jeho aute. Použite presne túto frázu: "Máš tu fľašu na vodu."

Ak je váš partner verný, prizná, že fľaša mu nepatrí, pretože nemá čo skrývať. „Toto funguje len vtedy, ak sa domnieva, že vy si myslíte, že je jeho," vysvetlil Daniel. „Ak nemá čo skrývať, povie: Tá nie je moja, neviem, čia to je. Prizná, že nevie, čia je, pretože cíti, že mu dôverujete."

Ak vás však podvádza, podľa Daniela automaticky povie, že fľaša je jeho. Pravdepodobne vám poďakuje, že ste ju našli a bude sa tváriť, že mu patrí. Nemá totiž istotu, či tam fľašu nenechala osoba, s ktorou vás podvádza.

Danielovo video si na TikToku pozreli milióny ľudí a mnohí mu poďakovali za geniálny tip. „Tento muž je bývalý agent FBI," vtipkovala jedna komentujúca. "Presne takúto radu som vo svojom živote potrebovala," napísala ďalšia a mnohí ocenili jednoduchý a pritom premyslený trik.

Mnohí však upozornili, že tento trik nemusí fungovať na neporiadnych a zábudlivých partnerov. „Až na to, že môj priateľ má v aute neporiadok a na 100 percent by si myslel, že je jeho a stratil ju," uviedla jedna žena. Ďalší komentujúci napísal: „Moje dievča má toľko fliaš na vodu a pamäť zlatej rybky, takže by asi len povedala: Ach, vďaka. Myslela by si, že je jej."

Ďalšia napísala: „Môj manžel by si jednoducho myslel, že je to fľaša, ktorú som mu kúpila a zabudla som mu to povedať." Iná povedala: „Keby to urobil môj priateľ, myslela by som si, že je moja, nech sa deje čokoľvek. Niekedy si neviem spomenúť, čo je alebo nie je moje."

Ďalšia osoba napísala, že pri takomto to triku by sa asi bála, že sa jej niekto vlámal do auta a iná zase priznala, že fľaše na vodu stráca pravidelne.