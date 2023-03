Sme rodina nebude podporovať návrhy s fatálnym dosahom na rozpočet

V diskusnej relácii TA3 V politike to povedal predseda Sme rodina a NR SR Boris Kollár. Zároveň dodal, že dočasne poverený premiér Eduard Heger by mal viesť vládu do predčasných volieb aj v prípade, že odíde z OĽANO. Predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka to považuje za neštandardné, no horšie pre záujmy Slovenska podľa neho je, v akom stave sa nachádza poverená vláda.

Zvyšné koaličné strany sa podľa Kollára dohodli, že do predčasných parlamentných volieb nebudú predkladať žiadne návrhy zákonov s veľkým dosahom na rozpočet, napríklad v sume miliónov či desiatok miliónov eur.

Šimečka vyzval Kollára, aby ešte posledné hodiny rokoval o júnovom termíne volieb, keďže podľa lehôt by ich musel vyhlásiť už v pondelok (6. 3.). Ten mu odkázal, aby sa obrátil na SaS, pretože Sme rodina je ochotná podporiť akýkoľvek skorší termín, no doposiaľ sa na to nenašlo dostatok hlasov, keďže sa opozícia nedohodla. Pokiaľ by prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala úradnícku vládu, podľa Kollára to neovplyvní voľby z hľadiska skoršieho termínu.

Šéf PS tvrdí, že Slovensko je možno v najväčšej kríze, keďže vláda nemá dôveru a aj stráca ministrov a nemôže vymenovať nových. Za chaos v parlamente je podľa neho zodpovedný Kollár ako jeho predseda. Obáva sa, že v NR SR sa môžu schváliť aj nebezpečné návrhy. Kollár odpovedal, že každý poslanec má právo na legislatívnu iniciatívu a nemôže mu v tom zabrániť. Myslí si tiež, že Heger koná a cez krízový manažment ide riešiť problémové sektory v zdravotníctve.

Sme rodina nebude podľa Šimečku prvou voľbou pre PS pri povolebných rokovaniach, keďže ich strany sú odlišné. PS patrí do liberálnej rodiny. „Z politologického hľadiska je to ťažko predstaviteľné spojenie,“ povedal o spolupráci so Sme rodina. Kollár sa nehanbí za spoluprácu s francúzskou političkou Marine Le Penovou či talianskym politikom Matteom Salvinim. Uznal, že Sme rodina je krajne pravicová strana.

Obaja odsúdili polarizáciu spoločnosti i verbálne útoky na novinárov. Deklarujú, že v kampani nebudú útočiť na politických oponentov. Kollár kritizoval získavanie politických bodov na základe rozoštvávania spoločnosti.