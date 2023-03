Štúdia odhalila alarmujúce zistenia o keto a paleo diétach

Výskum ukázal, že keto a paleo diéty sú najmenej udržateľné a získali najnižšie skóre kvality stravy spomedzi šiestich analyzovaných populárnych diét. Štúdia vedcov z Tulane University hodnotila kvalitu výživy a vplyv populárnych diét na životné prostredie. Keto a paleo diéty v ich hodnotení získali najnižšie skóre za celkovú kvalitu výživy a mali najvyššiu uhlíkovú stopu.

Odhaduje sa, že keto strava, ktorá uprednostňuje vysoké množstvo tukov a nízke množstvo sacharidov, produkuje takmer 3 kg oxidu uhličitého na každých 1 000 skonzumovaných kalórií. Paleo strava, ktorá sa vyhýba obilninám a fazuli v prospech mäsa, orechov a zeleniny, získala ďalšie najnižšie skóre kvality stravovania a tiež mala vysokú uhlíkovú stopu, konkrétne 2,6 kg oxidu uhličitého na 1 000 kalórií.

Štúdia uverejnená v časopise The American Journal of Clinical Nutrition skúmala údaje od viac ako 16 000 dospelých zozbieraných v rámci prieskumu CDC National Health and Nutrition Examination Survey. Jednotlivým diétam boli pridelené body na základe federálneho indexu zdravej výživy a pre osoby stravujúce sa podľa jednotlivých typov diét bolo vypočítané priemerné skóre.

Hlavný autor štúdie Diego Rose, profesor a riaditeľ programu výživy na Fakulte verejného zdravia a tropickej medicíny Tulane University, uviedol, že hoci vedci skúmali nutričný vplyv keto a paleo stravy, toto je prvá štúdia, ktorá meria uhlíkovú stopu jednotlivých diét a porovnáva ich s inými bežnými typmi stravy. "Mali sme podozrenie na negatívny vplyv na klímu, pretože sú zamerané na mäso, ale nikto v skutočnosti neporovnal všetky tieto diéty," povedal Rose.

Rastlinná strava je najlepšia pre klímu, zdraviu prospievajú ryby

Na opačnej strane spektra sa zistilo, že vegánska strava má najmenší vplyv na klímu, keďže na 1 000 skonzumovaných kalórií vyprodukuje 0,7 kg oxidu uhličitého, čo je menej ako štvrtina vplyvu keto stravy. Za vegánskou stravou nasledovali vegetariánska a pescetariánska strava, ktorých vplyv bol vyšší.

Pescetariánska strava dosiahla najvyššie skóre v oblasti nutričnej kvality analyzovaných diét, za ňou nasledovali vegetariánska a vegánska strava. Najrozšírenejšia všežravá strava, ktorú reprezentovalo 86 % účastníkov prieskumu, sa umiestnila presne v strede rebríčka kvality aj udržateľnosti. Na základe zistení by sa dalo povedať, že ak by sa tretina ľudí, ktorí jedia všetko, začala stravovať vegetariánsky, v priemere za každý deň by to zodpovedalo eliminácii 340 miliónov kilometrov osobnej automobilovej dopravy.

Je však pozoruhodné, že keď sa ľudia, ktorí jedia všetko, rozhodli pre stredomorskú diétu s rastlinnou stravou alebo diétu DASH s obmedzením mastného mäsa, zlepšili sa výsledky uhlíkovej stopy aj kvality výživy.

"Zmena klímy je pravdepodobne jedným z najnaliehavejších problémov súčasnosti a veľa ľudí sa zaujíma o prechod na rastlinnú stravu," povedal Rose. "Na základe našich výsledkov by sa tým znížila vaša ekologická stopa a bolo by to celkovo zdravé. Náš výskum tiež ukazuje, že existuje spôsob, ako zlepšiť svoje zdravie a uhlíkovú stopu bez toho, aby ste sa úplne vzdali mäsa."

V štúdii z roku 2021, ktorú podporila OSN, sa zistilo, že 34 % emisií skleníkových plynov pochádza z potravinového systému. Hlavný podiel týchto emisií pochádza z produkcie potravín, pričom hovädzie mäso je zodpovedné za 8 až 10-krát viac emisií ako produkcia kuracieho mäsa a viac ako 20-krát viac emisií ako produkcia orechov a strukovín.