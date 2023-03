Dievča, ktoré nakreslilo plagát na podporu Ukrajiny, zostáva v detskom domove

Dvanásťročné dievča z Ruska, ktoré vlani na jar na hodine výtvarnej výchovy nakreslilo protivojnový obrázok, zostáva v detskom domove napriek tomu, že jej otca už z vyšetrovacej väzby prepustili do domáceho väzenia.

Informovala o tom v sobotu britská stanica BBC, ktorá sa odvolala na vyjadrenie detského domova v meste Jefremov pre web 7x7 z Tulskej oblasti. Príslušná úradníčka naliehala na novinára, aby médiá prestali o tejto kauze písať.

Po tom, ako Maša Moskaľovová na hodine výtvarnej výchovy namiesto obrázka na podporu vojakov vyslaných do vojny na Ukrajine nakreslila protivojnový plagát a zverejnila aj protivojnové príspevky na internete, jej otca Alexeja stíhajú pre podozrenie z opakovanej diskreditácie ruskej armády.

Please, share: 12 years old Russian girl Masha drew a picture in support of Ukraine in her art class. The school called police, a criminal case was open against her father on discrediting the Russian army. Today Alexey Moskalev was arrested, and Masha was sent to an orphanage. pic.twitter.com/f93xc7v2Mp