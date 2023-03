Pozor na tieto SMS správy: Omyl vás môže pripraviť o peniaze

Väčšina z nás už niekedy dostala telefonát či SMS správu, ktorá bola nakoniec iba omyl. Dokonca mnohí sme sa sami niekam dovolali omylom. Ako sa však ukázalo, podvodníci využívajú tieto omyly na vylákanie peňazí od nič netušiacich obetí. Ak niekedy dostanete podozrivú SMS správu, mali by ste si dobre rozmyslieť, či na ňu budete odpovedať.

Podozrivé SMS správy môžu ponúkať rôzne služby zadarmo, kupóny na zľavy alebo poukazy na rôzne tovary. Iné správy znejú osobnejšie a môžu obsahovať jednoduchú otázku: „Čo robíš tento víkend?“ alebo „Máš zajtra čas?“. Možno tieto správy vyzerajú ako neškodný omyl, no podvodníci sa spoliehajú na vašu dobrú vôľu a snahu toto nedorozumenie napraviť.

Aj keď mnohokrát môže ísť o bežný omyl, v niektorých prípadoch sa podvodníci snažia týmto spôsobom naštartovať konverzáciu. Môžu vás požiadať o zaslanie peňazí prostredníctvom vymysleného príbehu, môžete vykonať náhodnú platbu, alebo vás podvodníci požiadajú o osobné údaje.

Podvodníci sú tiež známi tým, že túto techniku používajú na to, aby vás prinútili zaplatiť za služby, ktoré nechcete alebo nepotrebujete. Týmto spôsobom sa môžete nechtiac zapojiť do pyramídovej hry alebo Ponziho schémy, pri ktorej ľudia zarábajú v závislosti od toho, koľko ľudí prilákajú do schémy. Každý nový účastník musí za vstup do schémy zaplatiť poplatok a za to dostáva právo inkasovať tento poplatok od ďalších účastníkov, ktoré sám získa.

Ako sa vyhnúť smishingu

Smishing je v podstate rovnaký typ podvodu ako phishing, no namiesto e-mailu podvodníci posielajú SMS správy, aby od vás získali osobné údaje. Odborníci označujú smishing za "SMS bratranca" phishingu.

V telefóne môžete nastaviť ochranu proti spamu a zabrániť tak smishingu. V systéme Android funkciu nájdete v nastaveniach v aplikácii Správy.

Spoločnosť Apple má v mobilných telefónoch iPhone tiež funkciu na filtrovanie neznámych odosielateľov, ktorá môže označiť podozrivé správy.

Mali by ste tiež dodržiavať bežné zásady na rozpoznanie phishingu. Vždy si dobre skontrolujte, od koho správa prišla. Aj keď má oficiálny tón, mali by ste si ju dvakrát skontrolovať a hľadať akékoľvek pravopisné chyby alebo drobné odchýlky v adrese odosielateľa.

Nikdy neotvárajte prílohu správy, ak nedôverujete odosielateľovi a vyhnite sa kliknutiu na výraz "povoliť obsah". Ak ste si istí, že textová správa, ktorú ste dostali, je od podvodníkov, radšej ju vymažte.