Z takejto fľaše by ste nemali piť, varujú vedci

Pitie vody balenej v plastovej fľaši či konzumácia jedla z plastovej nádoby určenej na prihrievanie v mikrovlnnej rúre sa môže negatívnym spôsobom odraziť na vašom zdraví. Podľa štúdie sa mikročastice plastov môžu dostať do mozgu, pľúc a srdca ešte nenarodených detí. Vedci upozorňujú, že by sme mali prehodnotiť naše používanie plastov. Navrhujú, aby sme sa pri ohrievaní jedál vrátili k nádobám z temperovaného skla.

Čoraz viac štúdií ukazuje, že mikroplasty, ktoré vznikajú pri používaní a umývaní plastových predmetov, sú v prírode všadeprítomné. Našli sa na dne oceánov, na vrcholoch hôr a v zamrznutej tundre na Antarktíde. Nachádzajú sa v orgánoch a krvi rýb, ľudí a iných živočíchov. Táto oblasť výskumu je stále v počiatočnej fáze, ale na zvieracích aj ľudských modeloch sa čoraz viac ukazuje, že vystavenie mikroplastom má pravdepodobne škodlivý vplyv na zdravie.

Štúdia ukázala, že mikroplasty sa môžu dostať do plodu gravidného potkana. Je to prvýkrát, čo sa na cicavcoch preukázalo, že vystavenie matky plastom má vplyv na nenarodené potomstvo. Doktorka Luisa Campagnolo, odborníčka na histológiu a embryológiu z Rímskej univerzity Tor Vergata v Taliansku uviedla:

Nemusíme sa báť, ak sedíme na plastovej stoličke, ale myslím si, že by sme sa mali vyhýbať všetkému, čo je na jedno použitie, čo je v kontakte s potravinami, napríklad používať plastové nádoby v mikrovlnnej rúre. Mali by sme sa vrátiť k sklu. Jednorazový plast sa ujal asi pred 30 - 40 rokmi, ale tento prístup môžeme prehodnotiť."

"Existujú náznaky, že s najväčšou pravdepodobnosťou je plod cieľom plastových častíc. Vyhla by som sa plneniu placenty plastovými časticami, aby nedošlo k ovplyvneniu plodu. Je to asi menej praktické, ale nemali by sme piť balenú vodu v plastových fľašiach.

Spoluautorom štúdie bol doktor Philip Demokritou, docent na Harvard School of Public Health, ktorý o svojej práci hovoril na výročnej konferencii Americkej asociácie pre rozvoj vedy vo Washingtone. Pre médiá uviedol, že výsledky sú "veľmi znepokojujúce".

Jeho tím podal piatim gravidným potkanom tekutý roztok obsahujúci mikroplasty v podobnej koncentrácii, akej sú vystavení ľudia. V priebehu 24 hodín sa mikroplasty našli aj v samotnom plode. "A čo je ešte dôležitejšie, našli sme ich v každom orgáne plodu, čo poukazuje na možné účinky na vývoj," povedal.

Doktor Demokritou vyzval na väčšie investície do výskumu s cieľom pochopiť vplyv plastových častíc na ľudské zdravie a na obnovenie úsilia o recykláciu materiálov alebo prechod na biologicky rozložiteľnejšie alternatívy. Ako dodal:

"Nechcem ľudí strašiť, ale ide o novú znečisťujúcu látku a veľa toho nepoznáme, pokiaľ ide o riziká. Každý človek spotrebuje približne 5 g mikroplastov a nanoplastov týždenne. To je ekvivalent kreditnej karty, ktorá sa vám týždenne dostane do žalúdka. Nemôžeme sa vrátiť do doby kamennej, ale ako spoločnosť sa musíme stať múdrejšími a prijať udržateľné koncepcie, aby sme sa vyhli takýmto krízam. My všetci, vedci, verejnosť, celá spoločnosť, regulačné orgány, musíme prehodnotiť spôsob výroby a používania materiálov a chemikálií vo všeobecnosti."