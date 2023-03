Video: Padajúci biely prášok spustil vlnu konšpirácií. Aký je jeho skutočný pôvod?

23. februára 2023 sa americké štáty Západná Virgínia a Maryland ponorili do prašnej búrky, počas ktorej z neba na zem padali biele prachové častice. Keďže si obyvatelia neboli istí ich pôvodom a zložením, mnohí v ten deň zo strachu nevychádzali z domov.

Biely prach celkom zakryl autá na uliciach a záhradný nábytok Američanov. Po rýchlom prešetrení úrady dospeli k záveru, že znečisťujúca látka nepredstavuje riziko pre ľudské zdravie, avšak jej pôvod je dodnes neznámy.

