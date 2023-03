Video: Poľsko ponúka zaujímavý unikát. Portál ako z iného sveta vás prenesie do druhej krajiny

Z Poľska do Litvy za pár sekúnd? Žiaden problém, a to ani nemusíte bývať v blízkosti hraníc. Inovatívny projekt cestovnej a developerskej agentúry Go Vilnius totiž prepojil tieto dva štáty pomocou technológie, ktorá pripomína výdobytky, aké poznáme zo sci-fi filmov.

Jedinečný portál v reálnom čase prepája litovskú metropolu Vilnius s poľským mestom Lublin. Okrúhla inštalácia sa nachádza v blízkosti vlakovej stanice vo Vilniuse, asi 600 kilometrov od portálu na poľskej strane.

Obidva priezory majú obrazovku a kamery, ktoré prenášajú aktuálny pohľad na situáciu na opačnej strane. Go Vilnius v tlačovom vyhlásení tvrdí, že cieľom projektu je „predefinovať význam jednoty“.

„Ľudstvo čelí mnohým potenciálne smrteľným výzvam; či už ide o polarizáciu, zmenu podnebia alebo ekonomické problémy. Pri pohľade zblízka však zistíme, že vinníkom nie sú brilantní vedci, aktivisti, vodcovia, znalosti či technológie, ale vyčleňovanie, nedostatok empatie a sploštené vnímanie sveta, kvôli ktorému sa často obmedzujeme hranicami vlastného štátu,“ tvrdí Benediktas Gylys, ktorí stojí na čele rovnomennej nadácie, a ktorého Go Vilnius označuje za autora projektu.

Gylys dodáva, že portál je „mostom, ktorý spája, a pozvánkou vzdať sa predsudkov a nezhôd, ktoré patria do minulosti.“

Kruhový dizajn, ktorý má pripomínať koleso času a „známy... sci-fi symbol“ navrhli inžinieri z Centra kreativity a inovácií na Gediminasovej technickej univerzite vo Vilniuse. Na jeho zostrojení pracovali 5 rokov, pričom do dvojice miest ho osadili na vrchole pandémie ochorenia covid-19 v roku 2021. Organizátori sa pritom podľa vlastných slov nebránia myšlienke osadenia ďalších portálov v ďalších mestách.