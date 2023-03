RRZ: Príjmy seniorov rastú v priemere rýchlejšie ako inflácia aj počas kríz

Citeľný reálny nárast dôchodkov možno očakávať aj v nasledujúcich rokoch a bude zároveň vyšší ako očakávaná výška inflácie. Vyplýva to z kvantifikácie opatrenia legislatívnej zmeny valorizácie dôchodkov, ktorú vypracovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Od roku 2015 do roku 2026 by sa mal priemerný príjem v eurách blížiť dvojnásobnej úrovni, čo je podľa RRZ nárast o 89 %. Nárast inflácie je za rovnaké obdobie o niečo vyšší ako 60 %. „Po relatívne prudkých poklesoch do prepuknutia koronakrízy by to mohlo znamenať stabilizáciu pomeru priemerného príjmu starobného dôchodcu voči priemernej mzde v národnom hospodárstve,“ uviedol predseda RRZ Ján Tóth.

K najväčšej dodatočnej pomoci starobným dôchodcom došlo podľa RRZ v roku 2020 zdvojnásobnením 13. dôchodku, ako aj v roku 2022 ad hoc príjmami, ako 14. dôchodok či očkovací bonus. Tie budú od roka 2023 nahradené rodičovským dôchodkom. Priemerný vyplatený rodičovský dôchodok pre seniorov s nárokom je očakávaný v ročnej sume približne 340 eur.

RRZ upozornila, že dôchodkový systém môže mať problém s udržateľnosťou. Zaťažuje totiž podľa nej verejné financie do budúcnosti.