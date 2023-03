Tragický koniec pátrania: Matku dvoch detí našli mŕtvu

Pellegrini chce, aby prezidentka v najbližšom čase vymenovala úradnícku vládu

DNES - 12:51 Domáce

Prezidentka SR Zuzana Čaputová by mala čoskoro vymenovať úradnícku vládu, ktorá by viedla krajinu do predčasných parlamentných volieb, ktoré majú byť 30. septembra.