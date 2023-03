Nemecko chce kúpiť od Švajčiarska tanky Leopard 2

Takýto kontrakt by umožnil Berlínu zintenzívniť vojenskú pomoc Kyjevu, hoci tanky kúpené od Švajčiarska by na Ukrajinu dodané neboli. Uviedli to v piatok švajčiarske noviny Blick, informuje agentúra Reuters.

Nemecká vláda žiada, aby Švajčiarsko odpredalo niektoré zo svojich bojových tankov Leopard 2 ich výrobcovi, nemeckému strojárskemu koncernu Rheinmetall. Takýto odpredaj by umožnil zaplniť existujúce medzery v arzenáloch členských krajín EÚ a NATO, uviedol denník Blick.

Nemecko je — podobne ako Poľsko, Portugalsko, Fínsko a Švédsko — jednou z krajín, ktorá prisľúbila, že Ukrajine dodá tanky Leopard na obranu voči už vyše roka trvajúcej ruskej vojenskej agresii. Poskytnuté tanky však tieto krajiny musia nahradiť.

O zámere odkúpiť od Švajčiarska vyradené tanky Leopard 2 informovali švajčiarsku vládu nemecký minister obrany Boris Pistorius a minister hospodárstva Robert Habeck. Urobili tak v liste s dátumom 23. februára, ktorý zaslali švajčiarskej ministerke obrany Viole Amherdovej.

Vo svojej žiadosti ubezpečovali, že spätne odkúpené tanky by nedostala Ukrajina.

Švajčiarsko vzhľadom na svoju neutralitu a vlastné zbrojné embargo nemôže dodávať zbrane priamo Kyjevu, pripomína Reuters.

V prípade, že by v otázke spätného predaja tankov Leopard 2 došlo k dohode, švajčiarsky parlament by následne musel tieto bojové vozidlá označiť za vyradené z arzenálu švajčiarskych ozbrojených síl.

Švajčiarske ministerstvo obrany uviedlo, že žiadosť Nemecka zatiaľ zvažuje. „Z pohľadu (švajčiarskej) armády by bolo v princípe možné zaobísť sa bez obmedzeného množstva tankov, pričom treba brať do úvahy aj potreby Švajčiarska,“ povedal pre Blick hovorca rezortu obrany v Berne.

Nemecké ministerstvo obrany sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrilo.

Reuters pripomína, že Bern predtým odmietol žiadosti Nemecka, Španielska a Dánska, ktoré chceli spätne odkúpiť muníciu predanú Švajčiarsku, aby ju mohli dodať Ukrajine.

V neutrálnom Švajčiarsku však v poslednej dobe rastú proukrajinské nálady — vo verejnosti aj politických kruhoch. Švajčiarska vláda sa tak dostáva pod rastúci tlak, aby zrušila platné embargo, ktoré zakazuje vyvážať zbrane do oblastí, v ktorých prebieha vojenský konflikt.

Zmiernenie obmedzení v tejto oblasti odporučili už aj dva výbory švajčiarskeho parlamentu a apelujú naň aj členské krajiny EÚ susediace so Švajčiarskom.