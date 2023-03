Správne uskladnená cibuľa vydrží dlhšie. K týmto potravinám ju však určite nedávajte

Hoci cibuľa ľahko zostane čerstvá v skrini asi tri mesiace, existuje lepší spôsob, ako skladovať cibuľu, aby si zachovala svoju špecifickú chuť neporušenú ešte dlhšie, píše portál Express.

Jarná cibuľka, ktorá sa kazí najrýchlejšie, by sa mala skladovať v chladničke. Vďaka tomu si zachová svoj tvar aj chuť. Hoci pre ne je to najlepšie miesto, ktoré spomalí vädnutie, s veľkými bielymi a červenými odrodami cibule je to odlišné. Cibuľa, podobne ako zemiaky, má rada vzdušné, suché a chladné prostredie.

Matthew Yee, šéfkuchár Farm to the People, povedal:

„Ideálna teplota na skladovanie cibule je okolo 7-12°C. Z tohto dôvodu je najlepšie skladovať cibuľu na chladnom a suchom mieste, ako je pivnica, špajza alebo dokonca garáž.”

Na zachovanie tej najlepšej chuti cibule sú však dôležité aj aktivity mimo miesta uskladnenia.

Cibuľa potrebuje vzduch a tmu

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré musíte urobiť, je vybrať cibuľu z obalu. Plastové vrecká na potraviny sú najhoršou možnosťou na skladovanie. Avšak aj sieťovina môže brániť čerstvosti cibule v prípade, ak je pevne zabalená. Ak necháte celú cibuľu vo vrecku bez cirkulácie vzduchu, udrží sa v nej vlhkosť a podporí rast mikróbov a plesne, vysvetľuje Margarethe Cooper, odborníčka na biomedicínu. Vysoká vlhkosť môže tiež viesť k pučaniu cibule.

Ak ste si teda priniesli cibuľu z obchodu vo vzduchotesnom vrecku, preložte ju do sieťového vrecka alebo nádoby, v ktorej je zabezpečená cirkulácia vzduchu.

Pri skladovaní cibule je dôležité zvážiť aj to, ktoré potraviny jej nevyhovujú. Všetko, čo uvoľňuje vlhkosť, ako sú škrobové zemiaky a tekvica, by sa malo uchovávať v dostatočnej vzdialenosti od surovín, ktorým sa darí v suchých podmienkach. Týmto potravinám sa v spojení s cibuľou určite vyhnite.

Tma pri skladovaní je samozrejmosťou v prípade skrine či pivnice. Avšak zatieniť by ste mali aj tie cibule, ktoré ostali na kuchynskej linke. Vždy ich uchovávajte mimo priameho slnečného žiarenia.

Ako skladovať nakrájanú cibuľu

Aby si nakrájaná cibuľa udržala optimálnu čerstvosť, platia v chladničke rovnaké pravidlá týkajúce sa potravín v jej blízkosti. Nakrájané cibule sa najlepšie skladujú v chladničke v uzavretom plastovom vrecku alebo vzduchotesnej nádobe.

Jablká, hrušky a zeler absorbujú cibuľové pachy, ak sú skladované v ich blízkosti, takže sa uistite, že cibuľa spolu so svojím pachom je zabezpečená v uzatvorenej nádobe.

Hoci cibuľa má silný zápach, dokáže tiež absorbovať pachy jabĺk či hrušiek, čím získa zvláštnu sladkú arómu.