Video: Muž počul pred domom hluk, pred týmto sa musel schovať

V zime treba rátať s tým, že pred cestou bude potrebné odhrabať sneh či rozmraziť čelné sklo. Tento muž z Aljašky však nečakal, že sa bude musieť pred odchodom postarať o omnoho väčší problém. Muž sa práve chystal odísť, keď začul pred domom v Soldotne nejaký hluk. Keď otvoril dvere, začal natáčať na svoj mobilný telefón scénu, ktorú by mu inak nikto neuveril.

Spoza rohu rodinného domu muža pozorovalo mláďa losa amerického. Najprv mu scéna prišla vtipná, no keď sa zviera začalo približovať, radšej začal cúvať naspäť do domu a rýchlo zabuchol dvere. Potom si cez okno muž všimol, že mu los oblizuje auto, preto znovu otvoril dvere, aby mu dohovoril. To však zjavne nepomohlo a los sa znova otočil k dverám. Mladý muž ešte chvíľu pozoroval zviera cez okno a po niekoľkých minútach sa mláďa konečne vzdialilo natoľko, aby mohol nastúpiť do auta.

Video: Mláďa losa sa chcelo spriateliť