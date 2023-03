Fico: Vláda nevie riešiť drahé potraviny, reťazcom prudko rastú zisky

Obchodným reťazcom prudko rastú zisky a klamú pritom spotrebiteľov, vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico s ďalšími predstaviteľmi strany.

„Ak zlyhal trh a máme extrémnu situáciu, krajiny sa budú musieť správať radikálnejšie, pokiaľ ide o ochranu svojich vlastných poľnohospodárskych a potravinárskych záujmov,“ zdôraznil. Takýto postup bude podľa neho presadzovať Smer-SD, ak bude súčasťou budúcej vlády.

„Veľmi jasne chceme oznámiť obchodným reťazcom, že budú musieť prejaviť mieru solidarity k tomuto štátu. Nemôže mať niekto 9 % čistého zisku a niekto dostane ako darček o 20 % ľahší rožok za tú istú cenu,“ konštatoval Fico. Poukázal na ich vlastnú skúsenosť, keď kúpili v dvoch rôznych obchodoch rovnako drahé rožky, ale s výrazným rozdielom vo váhe.

Je preto podľa neho potrebné vážne rokovať s reťazcami a nastaviť rozumnú mieru ich zisku. „Zisk musí mať aj ten, kto dodáva tieto výrobky do obchodných reťazcov. A zisk musí mať aj ten posledný, kto si kúpi ten výrobok a nebude oklamaný,“ podčiarkol.

Slovensko by tiež v prípade potreby malo ísť odvážne do konfliktov s Európskou komisiou (EK). „Pôjdeme aj za cenu konfliktov s EK do presadzovania domácej produkcie,“ avizoval Fico. Otvoriť sa podľa neho musí tiež slovenský plán obnovy. „Ak príde nová vláda, bude musieť rokovať s EÚ o zmenách priorít. Ako je možné, že z plánu obnovy sa žiadne peniaze nedostali kam potrebujeme, do poľnohospodárstva?“ spýtal sa.

Slovensko podľa neho potrebuje ministra pôdohospodárstva, ktorý bude mať odvahu a silnú vládu, ktorá nebude mať problém ťahať sa za prsty aj s EK. „Toto nie je doba pre amatérov, ktorých dnes vidíme vo vládnej koalícii. Musí prísť vláda, ktorá sa všetkým týmto výzvam postaví čelom,“ dodal Fico s tým, že poľnohospodárstvo bude jednou z priorít volebného programu strany.