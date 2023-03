Blinken a Lavrov mali v Naí Dillí asi 10-minútový rozhovor

Informovala o tom agentúra AP, ktorá doplnila, že šlo o prvé stretnutie na vysokej úrovni medzi oboma krajinami za posledné mesiace. Podľa amerických zdrojov sa Blinken a Lavrov rozprávali zhruba 10 minút.

Zdroj AP spresnil, že Blinken schôdzku s Lavrovom využil na to, aby mu predostrel tri body: že USA budú podporovať Ukrajinu v konflikte tak dlho, ako to bude potrebné na ukončenie vojny; že Rusko by malo zrušiť svoje rozhodnutie pozastaviť účasť na zmluve o New START, ktorá obmedzuje počet jadrových hlavíc a ich nosičov; a že Moskva by mala prepustiť väzneného občana USA Paula Whelana.

Zdroj agentúry AP odmietol tlmočiť Lavrovovu reakciu na požiadavky USA, ale Blinken údajne nenadobudol dojem, že by v blízkej budúcnosti mohlo dôjsť k nejakej zmene v správaní Ruska. Rusko sa k stretnutiu Blinkena s Lavrovom doposiaľ nevyjadrilo.

Agentúra AP vo svojej správe pripomenula, že šlo o ich prvý kontakt od leta minulého roku, keď telefonicky hovorili o návrhu USA, aby Rusko prepustilo Whelana a predtým v Rusku väznenú basketbalistku Brittney Grinerovú. Grinerová bola neskôr prepustená v rámci výmeny za odsúdeného ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta. Whelan zostáva vo väzení v Rusku, kde ho odsúdili za údajnú špionáž.

Blinken pritom ešte v stredu vyhlásil, že na ministerskom stretnutí skupiny G20 v Naí Dillí sa so šéfmi diplomacie Ruska a Číny - Sergejom Lavrovom a Čchin Kangom - nestretne.

Lavrov a Blinken sa naposledy osobne stretli vlani v januári vo švajčiarskej Ženeve, kde americký minister varoval Rusko pred vpádom na Ukrajinu.