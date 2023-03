FOTO: Pilot uprostred letu náhle stočil lietadlo. Toto pred cestujúcimi nemohol zatajiť

Pasažierom na linke U21806 spoločnosti easyJet z inslandského Reykjavíku do britského Manchesteru sa naskytol úchvatný výhľad na nebo po tom, ako pilot uprostred letu zvrtol lietadlo tak, aby ho nasmeroval na polárnu žiaru.

Obchádzka vo vzduchu trvala asi 10 minút, no ani jeden z účastníkov letu sa na ňu nesťažoval. Každý totiž získal príležitosť vidieť jedinečnú auroru borealis zvrchu, čo je rozhodne príležitosť, ktorú sa neoplatí premeškať.

Adam Groves, ktorý sa v tom čase nachádzal na palube, pre BBC News uviedol, že šlo o krásnu bodku za jeho výletom, na ktorom sa zasnúbil. Groves zverejnil fotografie z letu na sociálnej sieti Twitter. Spolu s priateľkou sedeli na pravej strane lietadla, z ktorej bolo pri otočke dobre vidieť polárnu žiaru.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo