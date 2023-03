Koniec čakaniu pred pečením: Vďaka týmto trikom maslo zmäkne oveľa rýchlejšie

Na dosiahnutie dokonalého výsledku mnohé recepty vyžadujú zmäknuté maslo. Nie roztopené, nie práve vybrané z chladničky, ale zmäknuté. Na toto sa často zabúda a potom sa celá príprava koláča zbytočne predlžuje. Preto sa oplatí mať v zásobe nejaké triky, s ktorými to pôjde rýchlejšie.

Na mikrovlnnú rúru zabudnite

Mikrovlnnou rúrou veľa slávy pri masle nezmôžete. Časť sa roztaví, časť ostane tuhá, najmä ak ste maslo vybrali z mrazničky. Navyše roztopené maslo môže dať koláčom a sušienkam inú konzistenciu ako mäkké. Takže ak chcete dokonalý výsledok, mikrovlnke sa vyhnute.

Maslo je dostatočne zmäknuté, ak sa dá ľahko stlačiť medzi palcom a ukazovákom.

Nakrájať na malé kúsky

Malé kúsky zmäknú oveľa rýchlejšie ako veľký kus masla. Nakrájajte preto maslo na menšie kúsky a umiestnite ho do blízkosti ohrievacieho telesa - buď ak práve niečo varíte k sporáku, alebo rúre.

Ak ste maslo práve vybrali z mrazničky, nastrúhajte ho na hrubom strúhadle. Raz-dva bude pripravené na pečenie.

Rozklepať ako rezeň

Portál The Kitchn odporúča aj jeden pomerne zábavný spôsob, ktorým sa vraj zbavíte aj frustrácie. Maslo vložte do uzatvárateľného vrecka a pomocou valčeka alebo tĺčika na mäso maslo vyrovnajte. Pozor, neprežeňte to s údermi, stačia 3-4 údery a maslo sa dostane do požadovaného tvaru a následne rýchlejšie zmäkne.

Vodný kúpeľ

Ak sa skutočne ponáhľate, nalejte do dvojitého hrnca alebo hrnca s miskou niekoľko šálok teplej vody. Maslo potom dajte nad tento vodný kúpeľ a nechajte zmäknúť. V tomto prípade je však nutné dávať pozor, aby sa maslo nezačalo topiť.