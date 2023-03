Interiérový dizajnér: Tieto tri farby do spálne rozhodne nepatria, sú hrozbou pre zdravý spánok!

Spálňa je miestnosť, ktorej hlavným účelom je dopriať majiteľom oddych a pohodu. Z tohto dôvodu by sme sa pri jej zariaďovaní mali vyhnúť niektorým farbám, ktoré môžu pôsobiť rušivo a príliš energeticky.

Pri výbere farebnej palety v spálni môžete nechať priestor vlastnej predstavivosti, ale trojici farieb by ste sa rozhodne mali vyhnúť. Interiérový dizajnér Phoenix Grey na TikToku pripomína, že farby do prostredia uvoľňujú energiu, ktorá sa následne premieta aj do nášho správania.

Podľa Greya sa v spálni rozhodne treba vyhnúť červenej. „Takáto farba aktivuje ohnivé emócie, kvôli ktorým sa nedokážete upokojiť, odpočinúť si a zaspať,“ vysvetľuje dizajnér.

Zabudnite aj na svetlozelené odtiene, ktoré podľa Greya „nikdy nevyzerajú tak pekne ako si ich predstavujeme“, a to zvlášť vtedy, keď „obopínajú celú miestnosť“. „Ak sa vám páči zelená, voľte temnejšie odtiene, ktoré miestnosti dodajú príjemnejší vzhľad.“

Do tretice treba obísť aj žltú, ktorá, podobne ako červená, dodáva prebytočnú energiu v čase, keď túžime po oddychu. „Ide o ďalšiu vysoko energetickú farbu, čo v spálni určite nechcete. Na ráno sa skvele hodí, lebo vám dodá vitalitu pri prebúdzaní, ale pri zaspávaní vyvoláva problémy,“ dodáva Grey.