Rýchlostný rekord Tatier spred 44 rokov sa lyžiarom pokoriť nepodarilo

Rekordne rýchlu jazdu Poliaka Jaceka Niklinského z roku 1979, keď sa na svahu z Kasprovho vrchu rútil rýchlosťou viac ako 180 kilometrov za hodinu, sa aj napriek snahe všetkých zúčastnených nepodarilo prekonať. Informoval o tom riaditeľ lyžiarskeho strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský s tým, že Tatranci by chceli z podujatia vytvoriť tradíciu.

Slovenský rýchlostný rekord na zjazdovke v Lomnickom sedle drží od marca minulého roku slovenský lyžiar Michal Bekeš. Po roku sa pokúsil svoju rýchlosť viac ako 174 kilometrov za hodinu vylepšiť, napokon sa mu to však nepodarilo. "Mal som počas jazdy na trati problém, pretože mi zahranila vnútorná lyža. Nejdem sa na to však vyhovárať. Jednoducho boli to preteky a je potrebné každú tisícinu sekundy dbať na to, aby sa človek nezranil a jazda bola ideálna od štartu až do cieľa," zhodnotil a dodal, že ho čiastočne obmedzoval aj čerstvý sneh z predošlých dní. Potvrdil, že o rok to skúsi opäť.

Bekeš sa v Lomnickom sedle aktuálne pripravuje na majstrovstvá sveta vo francúzskom Vars, kde sa pokúsi spolu s ďalšími pretekármi prekonať svetový rekord, ktorý je 254 kilometrov za hodinu.

Okrem Slováka sa o prekonanie tatranského rekordu na lyžiach pokúsili Poliak Dariusz Duda a Česi Edvard Foldyna a Radim Palán, podľa ktorého o úspechu v takýchto pretekoch rozhodujú drobnosti. "Najväčšia maličkosť okrem vyladenej aerodynamickej pozície je umenie držať lyže na plochách a hrať sa s rizikom," vysvetlil Palán.

Slavkovský dodal, že amatérski lyžiari, ktorí obľubujú rýchlu jazdu, si svoje sily môžu zmerať 11. marca na Štrbskom Plese, 18. marca v Tatranskej Lomnici a 25. marca v Jasnej. Ide o lyžiarske preteky o trofej hrdinu zimnej sezóny.