Ako často sa vašim deťom snívajú nočné mory? Pozor na tento aspekt, ich zdravie môže byť v ohrození

S nočnými morami sa počas spánku stretáva asi polovica zo všetkých detí. Napriek pomerne častému výskytu ich však netreba bagatelizovať – výskum z Veľkej Británie totiž spája nočný teror s výskytom Parkinsonovej choroby v neskoršom živote.

Podľa vedcov deťom s pretrvávajúcimi nočnými morami počas spánku hrozí o 76 percent vyššie riziko kognitívnych porúch pred dovŕšením päťdesiatky. Táto skupina je zároveň sedemnásobne náchylnejšia na vznik Parkinsonovej choroby do tohto veku.

Čo znamenajú opakujúce sa sny: Terapeutka vysvetlila, prečo sú aj sny o smrti pozitívne

Klinický neurológ na Birminghamskej univerzite Abidemi Otaiku sa k týmto zisteniam dopracoval po analýze Kohortovej štúdie narodení v Británii z roku 1958, ktorá mapuje informácie o všetkých Britoch, ktorý sa na ostrovoch narodili počas jedného týždňa v roku 1958.

Rodičia týchto detí v rokoch 1965 a 1969 (deti vtedy mali 7 a 11 rokov) vyplnili dotazník, v ktorom priblížili frekvenciu nočných môr u svojich potomkov. Otaiku porovnal informácie z dotazníkov s následnými zdravotnými prehliadkami, ktoré účastníci podstúpili po dovŕšení päťdesiatky. Do analýzy bolo celkovo zahrnutých takmer 7000 ľudí s rovnomerným počtom mužov a žien.

Nejde pritom o prvý výskum, ktorý spája nočné mory s neurodegeneratívnym ochorením. Otaiku v roku 2022 publikoval štúdiu, z ktorej vyplýva, že Parkinsonova choroba rovnako viac ohrozuje aj dospelých, ktorým sa často snívajú nočné mory. Tie sa zároveň spájajú s génom PTPRJ, ktorého prítomnosť v organizme naznačuje zvýšené riziko vzniku Alzheimerovej choroby.

Vaše sny závisia od vašej osobnosti: 16 typov osobností podľa spánku a snov

Otaiku teoretizuje, že ku kognitívnym poruchám vo vyššom veku môže dochádzať v dôsledku nekvalitného a nedostatočného spánku v detstve, ktorý priamo súvisí s nočnými morami. Následkom toho by sa v mozgu mohli hromadiť proteíny, ktoré prispievajú k ochoreniam nervovej sústavy.

Ďalšou z možností je skutočnosť, že pravidelné nočné mory počas detstva brzdia vývoj mozgu a jeho schopnosť brániť sa proti vzniku demencie a Parkinsonovej choroby v dospelosti.

Hoci sa tieto vysvetlenia zatiaľ nepodarilo dokázať, ak by vedci dospeli k overeniu ich pravdivosti, znamenalo by to, že eliminovanie nočných môr v mladosti by mohlo poslúžiť ako preventívny nástroj v boji proti kognitívnym poruchám.