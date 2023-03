Video: Rybári sa dostali do nečakaných problémov, voda okolo nich akoby vrela

Skupinka rybárov v Louisiane sa dostala do nečakaných problémov, keď jej čln obkľúčili desiatky žralokov, ktoré sa kŕmili menšími rybami. Dillon May zachytil neuveriteľné zábery, na ktorých je vidieť, ako žraloky zúrivo naháňajú ryby. Bezhlavo pritom udierajú do bokov lode a rybárov oblievajú morskou vodou. V jednom momente sa viac ako tucet žralokov vrhlo na loď, keď sa pod ňou ich korisť snažila ukryť.

May pre Storyful povedal, že spolu s priateľmi chceli loviť tuniakov žltoplutvých. Vysvetlil, že sa nachádzali asi 15 míľ od pobrežia, keď zbadali veľkú skupinu menhadenov atlantických, ktoré sa často používajú ako návnada na väčšie ryby.

V nádeji, že tam následne nájdu aj tuniaky, sa rybári plavili priamo k mele. Vtedy sa hladina vody začala triasť. Keď tam dorazili, zistili, že na rybách v skutočnosti hodovali žraloky. “Nikdy sme nič podobné nevideli," povedal May. "V dohľade neboli ani žiadne lode na lov kreviet!" Žraloky nakoniec využili loď vo svoj prospech, keď k nej zatlačili ryby, aby ich nakoniec zožrali.