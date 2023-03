Je nepravdepodobné, že za havanským syndrómom je zahraničný aktér, tvrdia spravodajské služby USA

Choroba postihovala amerických pracovníkov, najmä diplomatov. V stredu o tom informoval denník The Washington Post, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP.

Prvé prípady tzv. havanského syndrómu sa objavili na Kube v roku 2016, keď sa americkí diplomati sťažovali na krvácanie z nosa, migrény a žalúdočnú nevoľnosť. V noci predtým zaznamenali veľmi prenikavé zvuky.

Americké tajné služby v roku 2022 uviedli, že niektoré prípady zhoršeného zdravotného stavu mohla spôsobiť intenzívna riadená energia z vonkajšieho zdroja.

Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) v ten istý rok v predbežnej hodnotiacej správe napísala, že je „nepravdepodobné“, že takúto vytrvalú operáciu proti americkým pracovníkom podnikol zahraničný hráč. Nevylúčila však zahraničné útoky v približne 20 prípadoch.

Na hodnotení informácií o 1000 incidentoch tohto zvláštneho zdravotného stavu sa podieľalo sedem spravodajských služieb - a päť z nich pokladá za „veľmi nepravdepodobné“, že je za to zodpovedný zahraničný hráč. Či už by to robil úmyselne energetickou zbraňou, alebo neúmyselne, napísal Washington Post.

Ďalšia služba uviedla, že je „nepravdepodobné“, že je za to zodpovedný zahraničný protivník, dodal denník.

Prípady havanského syndrómu viedli k podozreniam, že Rusko alebo iný súper podniká operácie, aby uškodil predstaviteľom USA.

Správy o nevysvetlených zdravotných ťažkostiach sa týkali amerických predstaviteľov v Číne, Rusku, Európe a dokonca vo Washingtone, čo viedlo vládu k rozsiahlejšiemu vyšetrovaniu.