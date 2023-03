4-ročný chlapec mal po grilovačke bolesti ucha. Doktorka odhalila šokujúci nález

Doktorka na detskej pohotovosti opísala kuriózny prípad dieťaťa, ktoré utrpelo vážne komplikácie po grilovačke. 4-ročný chlapec totiž omylom požil kus drôtenej kefky na gril, ktorý mu spôsobil silné bolesti ucha. Floridská lekárka Meghan Martinová zdieľala na sociálnej sieti video, v ktorom sa podelila o „jeden z najzaujímavejších prípadov“, aký kedy riešila. Malý chlapec prišiel na pohotovosť s intenzívnou bolesťou ucha po grilovačke na záhrade.

Lekári najskôr nevedeli prísť na pôvod jeho bolesti. Vyšetrenie ucha nenašlo nič a chlapca poslali z nemocnice domov. Ani návšteva otorinolaryngológa o dva dni neskôr nedokázala určiť chlapcovu diagnózu. Pri ďalšej návšteve pohotovosti chlapcovi urobili CT vyšetrenie, no ani to neviedlo k ničomu. Po 10 dňoch od prvej návštevy pohotovosti museli chlapca opäť odviezť do nemocnice, pretože mal okrem bolesti aj horúčku a stratu chuti do jedla. Lekári chlapcovi urobili celý rad testov, vrátane rozsiahlejšieho CT vyšetrenia.

Druhé CT vyšetrenie zamerané na oblasť krku konečne odhalilo problém. Chlapec mal v peritonsilárnych tkanivách uviaznutý dvojcentimetrový drôt a okolo neho sa začal vytvárať absces. Chlapec, ktorý na grilovačke zjedol hamburger, prehltol kovové drôty z kefy na čistenie grilu. Ako vysvetlila doktorka:

"Kovové drôty z grilovacej kefy uviazli v hamburgeri. A keď hamburger zjedol, zasekli sa v mäkkých tkanivách. Bolesti v uchu pociťoval pravdepodobne kvôli Eustachovej trubici - v tejto oblasti sa nachádza trubica, ktorá odvádza vodu z ucha do zadnej časti hrdla."

Chirurgovia neskôr odstránili drôt aj absces a bolesť tak definitívne zmizla. Teraz lekárka varuje ostatných pred možným zranením. "Nepoužívajte grilovacie kefy s kovovými drôtmi," povedala a dodala, že drôty môžu uviaznuť v mäkkých tkanivách hrdla a pri náhodnom prehltnutí tiež spôsobiť upchanie čriev a perforáciu v bruchu. Video sa odvtedy stalo virálnym a získal viac ako 32 miliónov zobrazení.