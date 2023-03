Rodičov odsúdili za zabitie hendikepovanej dcéry, na jej tele našli červy

Otec Alun Titford bol uznaný za vinného pre hrubé zanedbávanie starostlivosti o dcéru. Súd v meste Swansey vo Walese ho odsúdil do väzenia na sedem rokov a šesť mesiacov. Matka Sarah Lloydová-Jonesova dostala šesť rokov väzenia. Otec svoju vinu popieral, matka sa k obvineniam priznala vlani.

Polícia mŕtve telo ich 16-ročnej dcéry Kayleay Titfordovej našla v októbri 2020 doma v oblasti Powys vo Walese. Trpela morbídnou obezitou a vážila 146 kilogramov. Jej telo ležalo na špinavých toaletných poduškách pre domáce zvieratá. Zomrela na zápal a infekčné vredy, spôsobené obezitou a nehybnosťou. Na jej tele sa našli aj červy, píše AFP s odvolaním sa na súdne pojednávanie.

