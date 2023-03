Kvôli tomuto obrázku dali ruské dievča do sirotinca, jej otca surovo zbili a zatkli

Alexej Moskalev, otec samoživiteľ z východoruskej Tulskej oblasti, bol vlani v decembri obvinený z poškodzovania dobrého mena ruskej armády. Dôvodom bolo, že jeho dcéra Maša v škole a na internete protestovala proti vojne na Ukrajine, uviedol v utorok nezávislý ruský spravodajský portál Meduza.

Mašina učiteľka dala žiakom v triede úlohu nakresliť obrázky na podporu ruských vojakov na Ukrajine, uviedla Meduza. Maša nakreslila ruskú vlajku a na nej slová „nie vojne“ a tiež ukrajinskú vlajku ozdobenú slovami „sláva Ukrajine“. Učiteľka to oznámila riaditeľovi školy, ktorý zavolal políciu, opísal situáciu jej otec.

Please, share: 12 years old Russian girl Masha drew a picture in support of Ukraine in her art class. The school called police, a criminal case was open against her father on discrediting the Russian army. Today Alexey Moskalev was arrested, and Masha was sent to an orphanage. pic.twitter.com/f93xc7v2Mp