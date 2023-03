Len 11 minút tejto aktivity denne znižuje riziko skorého úmrtia

Len 11 minút rýchlej chôdze každý deň znižuje riziko predčasnej smrti o 23 percent, tvrdí nový výskum. Štúdia Cambridgeskej univerzity odhalila, že každý desiaty človek by žil dlhšie, keby si osvojil tento zvyk, informuje portál The Sun.

Pri výskume boli použité údaje zo 196 štúdií zahŕňajúcich viac ako 30 miliónov ľudí. Zistili, že iba jeden z troch ľudí sa skutočne venuje cvičeniu odporúčaných 150 minút týždenne.

Autor štúdie Dr. Soren Brage povedal: „Ak sa vám zdá predstava 150 minút fyzickej aktivity týždenne trochu skľučujúca, potom by naše zistenia mali byť dobrou správou. Robiť nejakú fyzickú aktivitu je lepšie ako nerobiť žiadnu.”

Podľa tejto štúdia len 11 minút miernej fyzickej aktivity denne by mohlo znížiť riziko predčasného úmrtia o 23 %. Ak by každý dokázal splniť tento denný cieľ, dalo by sa zabrániť 1 z 10 skorých úmrtí na celom svete, informuje portál Live Science.

Najväčšia štúdia svojho druhu

Štúdia, publikovaná v British Journal of Sports Medicine, je najväčšia svojho druhu. Pomocou 196 predtým publikovaných výskumných článkov Soren Brage, vyšetrovateľ na Epidemiologickej jednotke Medical Research Council University Cambridge, a jeho kolegovia odhalili vzťah medzi fyzickou aktivitou a rizikom smrti, ako aj rizikom špecifických stavov, ako sú srdcové choroby, mŕtvica, leukémia a rakovina hrubého čreva. Štúdie zahrnuté v článku sledovali účastníkov v priemere 10 rokov, pričom sledovali ich cvičebné návyky a mieru chorôb a úmrtí.

Choroby srdca sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete a sú zodpovedné za 17,9 milióna úmrtí ročne. Nová štúdia zistila, že len 75 minút fyzickej aktivity týždenne alebo 11 minút denne je spojené so 17 % nižším rizikom kardiovaskulárnych ochorení. Rovnaké množstvo fyzickej aktivity súviselo so 7 % nižším rizikom vzniku rakoviny, choroby zodpovednej za priemerne 9,6 milióna úmrtí ročne na celom svete.

Aktivity, ktoré ani nepovažujete za cvičenie

Cvičenie zlepšuje zdravie tým, že podporuje krvný obeh v srdci a mozgu, znižuje hladinu cukru a tuku v krvi a znižuje obezitu. Spoluautor štúdie Dr Leandro Garcia z Queen’s University v Belfaste povedal:

„Striedma aktivita nemusí zahŕňať to, čo si bežne predstavujeme o cvičení. Skúste sa napríklad prejsť do práce pešo alebo na bicykli namiesto toho, aby ste použili auto, alebo sa hrajte so svojimi deťmi či vnúčatami."

Robiť aktivity, ktoré vás bavia a ktoré sa dajú ľahko zahrnúť do vašej týždennej rutiny, je skvelý spôsob, ako sa stať aktívnejšími.