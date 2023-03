Srbský prezident uznanie nezávislosti Kosova akceptovať nebude

Uviedol to srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok večer v rozhovore pre tamojšiu verejnoprávnu televíziu RTS. TASR o tom informovala v stredu na základe správy agentúry APA.

Vyjadril však pripravenosť na rozhovory o implementácii západného návrhu na normalizovanie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom.

Vučič i kosovský premiér Albin Kurti v pondelok počas rokovaní o normalizácii, ktoré sprostredkovala Európska únia, súhlasili s návrhom, ktorý ešte minulú jeseň vypracovali Francúzsko a Nemecko. Túto iniciatívu podporujú všetky členské krajiny EÚ i Spojené štáty.

Vučič však vyhlásil, že kým bude vo funkcii prezidenta, nepodpíše žiadne priame ani nepriame uznanie Kosova, ako ani jeho členstvo v OSN. V najnovšom západnom návrhu sa vzájomné uznanie Srbska a Kosova, ako ani prijatie Prištiny do OSN spomínať nebude. Uvádza sa v ňom však to, že Srbsko prestane brániť prijatiu Kosova do medzinárodných organizácií.

Plná implementácia takéhoto návrhu de facto povedie k uznaniu nezávislosti Kosova Belehradom, konštatuje APA.

Po najnovšom kole rokovaní o normalizácii vzťahov v Bruseli čelil srbský prezident vlne kritiky zo strany srbských nacionalistických opozičných strán. Niekdajší minister zahraničných vecí a súčasný predseda malej Národnej strany (Narodna stranka) Vuk Jeremič mu napríklad vyčítal „velezradu“ a varoval, že implementácia západnej iniciatívy povedie v krajine k „národnej katastrofe“.

Ohľadne prijatia Kosova do OSN sa Srbsko doposiaľ mohlo spoľahnúť na svojho spojenca Rusko, ktoré má ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN právo veta. Tradičné dobré vzťahy medzi Belehradom a Moskvou sú však v poslednom období naštrbené napriek tomu, že sa srbská vláda napriek nátlaku zo strany EÚ zdráha pripojiť k sankciám voči Rusku.

Ruské internetové noviny Mash blízke Kremľu v pondelok obvinili Belehrad, že na Ukrajinu dodal muníciu pre raketové systémy GRAD. Dodanie 3500 kusov rakiet typu M21 malo údajne prebehnúť cez Turecko a Slovensko. Srbské médiá citovali server, podľa ktorého Srbsko tieto zbrane prostredníctvom kanadskej firmy vyviezlo do Turecka, ktoré ich následne za pomoci americkej firmy cez Slovensko vyviezlo na Ukrajinu.

Srbský minister obrany Miloš Vučelič akékoľvek dodanie zbraní bojujúcim stranám na Ukrajine odmieta.