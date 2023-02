Tohtoročná zima na Slovensku sa radí do skupiny mimoriadne teplých

Prejavilo sa to aj na počte ľadových dní, kedy teplota vzduchu počas dňa zostala v záporných hodnotách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„Takýchto dní bolo najmenej vo východných a juhovýchodných oblastiach Podunajskej nížiny, na Ponitrí a na juhu stredného Slovenska, kde na niektorých miestach ich počet nedosiahol viac ako tri,“ uviedli meteorológovia. Priblížili, že v niektorých prípadoch to bol jeden deň s celodenným mrazom, čo sa stalo v Dudinciach a v Topoľčanoch.

V Hurbanove, Nitre, Želiezovciach a Dolných Plachtinciach zaznamenali počas zimy dva dni s celodenným mrazom. „Približne polovica meteorologických staníc Slovenska nemala v uvádzanej zime ani desať dní s celodenným mrazom a boli to väčšinou meteorologické stanice v južnej polovici Slovenska,“ doplnili.

Zároveň do skupiny patria aj niektoré meteorologické stanice na severozápade Slovenska a na východnom Slovensku, „kde by to z hľadiska klimatických podmienok takto vôbec nemalo byť“, upozornili meteorológovia.

Podotkli, že v Bratislave na Kolibe bolo napríklad takýchto dní desať a na meteorologickej stanici Modra-Piesok, ktorá je situovaná na juhovýchodnom svahu Malých Karpát, ich bolo viac ako 20. Vysvetlili, že v decembri a v januári na Slovensko od juhovýchodu až juhu prúdil vlhký vzduch.

„Tieto meteorologické stanice boli aj niekoľko dní po sebe pod vplyvom vlhkého vzduchu bez slnečného svitu, čo mohlo spôsobiť, že teplota vzduchu tam celý deň zostala v oblasti záporných hodnôt, aj keď často len tesne pod bodom mrazu,“ spresnili.