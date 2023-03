Toto je dôvod, prečo chutia nápoje so slamkou lepšie

V súčasnosti je skôr tlak na to, aby sa z mnohých výrobkov odstraňovalo čo najviac plastov vrátane slamiek. No možno ste sa pristihli pri tom, že studený nápoj vám pri pití cez slamku chutilo o niečo viac ako bez nej. Nejde o výmysel, navyše tento jav má celkom jednoduché vysvetlenie. Súvisí to s chuťou a teplotou, píše portál Taste of Home.

Jazyk dokáže vnímať oveľa viac ako len sladké, kyslé, slané, horké a umami. Chuťové poháriky sú totiž veľmi citlivé. V spolupráci s čuchom, dokážu zachytiť oveľa viac, ako by ste si mohli myslieť.

Vždy, keď si dáte dúšok niečoho, receptory v nose zachytia prchavé organické zlúčeniny. Tieto zlúčeniny, známe ako VOC, vedú k výrobe aróm – silných vôní, ktoré spájame s jedlom a nápojmi. Keď sa arómy zintenzívnia a teplom zosilnejú, jazyk ich vníma ako výraznejšie a komplexnejšie chute.

Prečo nápoje chutia lepšie so slamkou?

V tomto prípade je kľúčovou teplota. Ak pijete nápoj studený, vnímate pri pití najmä chlad. Preverte si to na príklade s ľadovou kávou. Ústa sú pri pití akoby ohromené nízkou teplotou zmrzliny, čo spomaľuje proces zachytávania VOC receptormi v nose.

Stačí si však dať jeden dúšok pomocou slamky a nastáva zmena. Množstvo zmrzliny v ústach je menšie, čo jej dáva viac priestoru na zahriatie, roztopenie a posielanie VOC priamo do nosa.

Platí to pri všetkých studených nápojoch. Slamka znižuje množstvo tekutiny, ktorú prijmete, čo znamená, že sa rýchlejšie zohreje v ústach, a tým vytvára komplexnejšie arómy. To podľa Science World vedie k vylepšeným chutiam, pretože čuch tak výrazne prispieva k zmyslu pre chuť.

Okrem toho podľa Fine Cooking slamky tiež zlepšujú cirkuláciu vzduchu v ústach, keď pijete, čo následne vedie k ešte väčšiemu počtu VOC, viac aróm a chuti. V tom je ukrytá genialita slamiek.

Na vylepšenie chuti nápojov nie je nutné používať plastové slamky, keďže dnes je na výber množstvo ekologických variantov.