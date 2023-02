Zelenskyj: Boje o Bachmut sú čoraz zložitejšie

Povedal to vo svojom pravidelnom večernom príhovore. Informácia je prevzatá z tlačovej agentúry AFP.

„Nepriateľ neustále ničí všetko, čo sa dá použiť na ochranu našich pozícií,“ povedal Zelenskyj. Ukrajinských vojakov bojujúcich o Bachmut označil za „skutočných hrdinov“.

Ostré boje o priemyselné mesto Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny sú najdlhšie trvajúcou bitkou počas už viac ako rok trvajúcej ruskej invázie.

Zelenskyj povedal, že Ukrajinci budú bojovať o Bachmut tak dlho, ako budú môcť.

Dobytie Bachmutu by bolo pre Moskvu veľkým víťazstvom, ale podľa analytikov by to malo najmä symbolický význam, keďže toto mesto, v ktorom sa nachádzajú soľné bane, má len malú strategickú hodnotu.

Denis Pušilin, Moskvou dosadený predstaviteľ Doneckej oblasti, v pondelok v ruskej televízii vyhlásil, že všetky cesty vedúce do Bachmutu sú pod „palebnou kontrolou“ promoskovských síl.