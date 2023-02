Manželstvo má vplyv na zdravie mužov. Vďaka nemu žijú dlhšie, tvrdí štúdia

Manželstvom k dlhšiemu životu? Podľa novej štúdie z American College of Cardiology to platí špeciálne pre mužov.

Vedci z Coloradskej univerzity zistili, že muži, ktorí sa nikdy neoženili, majú viac ako dvojnásobnú pravdepodobnosť úmrtia na zlyhanie srdca do piatich rokov od diagnózy v porovnaní so ženatými mužmi alebo ženami v akomkoľvek rodinnom stave.

Odborníci na tento výskum použili údaje z už existujúcej Multietnickej štúdie aterosklerózy. Tej sa zúčastnilo 6800 dospelých ľudí vo veku 45 - 84 rokov. Výskumníci porovnávali rodinný stav a mieru prežitia odo dňa diagnostikovania srdcového zlyhania u 94 účastníkov so srdcovým zlyhaním v 10. roku štúdie. Brali v úvahu aj iné známe rizikové faktory, ako je vek a nálada.

Mužov, ktorí boli celý život starými mládencami, sa týkalo úmrtie približne 2,2-krát viac ako ženatých mužov. Vdovci, rozvedení či odlúčení muži na tom boli rovnako ako ženatí muži. V prípade žien nemal rodinný stav významný vplyv pri predikcii úmrtnosti, informuje New York Post.

Prepojenie medzi rodinným stavom muža a pravdepodobnosťou úmrtia na zlyhanie srdca si podľa vedcov vyžaduje ďalšiu štúdiu. Možné faktory by mohli zahŕňať sociálnu interakciu alebo izoláciu, prístup k niekomu, kto môže sledovať zdravie, strava, cvičenie či príjem alkoholu.

Rezidentka na University of Colorado a hlavná autorka štúdie Katarina Leyba vysvetlila:

„Keďže naša populácia starne a žije dlhšie, je nevyhnutné určiť, ako čo najlepšie podporiť populáciu v procese starnutia. To však nemusí byť také jednoduché ako len užiť tabletku. Musíme zaujať personalizovaný a holistický prístup k podpore pacientov, najmä s procesom chronických chorôb, akou je aj srdcové zlyhanie.“

K zlyhaniu srdca dochádza vtedy, keď srdce nedokáže produkovať dostatok krvi a kyslíka pre orgány v tele, definuje Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. V súčasnosti neexistuje žiadny liek na srdcové zlyhanie, existujú však spôsoby, ako zmierniť príznaky a pomôcť postihnutým žiť dlhšie. Patria tu lieky, úprava stravy a pravidelná fyzická aktivita.

Výskumníci navrhujú diskutovať o svojom domácom živote a stave vzťahov s klinickými lekármi, aby zistili, ako by to mohlo ovplyvniť ich pokrok so srdcovým zlyhaním. „Ako klinickí lekári musíme myslieť na našich pacientov nielen z hľadiska ich zdravotných rizikových faktorov, ale aj v kontexte ich života," povedal Leyba.