Udeľovaniu hereckých cien SAG kraľovala sci-fi snímka Všetko, všade, naraz

DNES - 6:04

Los Angeles Správy » Zahraničné

Absurdná sci-fi snímka Všetko, všade, naraz (Everything Everywhere All at Once) získala v nedeľu večer hlavnú cenu amerického Združenia filmových a televíznych hercov (SAG).

Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej sa tým potvrdil status tohto filmu ako možného favorita na Oscara. Komediálnu drámu Všetko, všade, naraz spoločne režírovali Dan Kwan a Daniel Scheinert, ktorí si sami napísali aj scenár a podieľali sa i na jej produkcii. Hlavná hrdinka zápasiaca s problémami stredného veku v nej zisťuje, že má stovky ďalších paralelných životov a dostáva sa do rôznych alternatívnych vesmírov. Každoročné udeľovanie ocenení 29. ročníka SAG sa konalo v luxusnom hoteli Fairmont Century Plaza v kalifornskom Los Angeles za účasti filmových i televíznych hviezd. Jeho priebeh bol naživo vysielaný cez YouTube kanál služby Netflix. „Všetko, všade, naraz“ získal celkovo štyri ocenenia: za najlepšie herecké obsadenie, pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe (Michelle Yeoh) a za najlepší mužský a ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Ke Huy Quan a Jamie Lee Curtisová). Cenu pre najlepšieho herca v hlavnej úlohe dostal Brendan Fraser za účinkovanie v dráme Veľryba. Za kaskadérske výstupy ocenili tvorcov filmu Top Gun: Maverick. Filmové ocenenia SAG sa považujú za dôležitý indikátor úspešnosti filmov pred blížiacimi sa Oscarmi. V poradí 95. ročník udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) sa uskutoční 12. marca v Hollywoode. Najviac nominácií na tohtoročných Oscarov získala práve snímka Všetko, všade, naraz. Bola nominovaná dovedna v 11 kategóriách vrátane najlepšej réžie a najlepšieho filmu. Zdieľať tento článok na Facebooku