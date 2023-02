Moderátorka po vyhlásení Smeru čelí vyhrážkam, RTVS podáva trestné oznámenie

„V e-mailoch sa Marte Jančkárovej neznáme osoby vyhrážajú mimoriadne vulgárnym a agresívnym slovníkom fyzickou likvidáciou, mučením, hromadným znásilnením, ublížením jej rodinným príslušníkom atď.,“ uvádza RTVS vo svojom stanovisku. Obsah výhražných e-mailov nebude verejnoprávny telerozhlas pre ich nenávistný a vulgárny charakter publikovať.

Zároveň upozorňuje politických predstaviteľov strán na možnú súvislosť týchto výhražných e-mailov so zvyšujúcou sa agresivitou komunikácie vo verejnom priestore a šírením nenávisti voči novinárom. „Považujeme za neprípustné, aby politické subjekty zneužívali vysielanie RTVS na predvolebné marketingové aktivity. RTVS je verejnoprávna, nezávislá inštitúcia, ktorá pripravuje svoje programy a relácie v duchu zásad editorskej zodpovednosti,“ zdôraznili v stanovisku.

Poukazujú tiež na to, že politické strany nemôžu svojvoľne meniť hostí, ktorých verejnoprávne médium do relácií pozvalo, pretože o zložení hostí rozhodujú v súlade s platnou legislatívou programoví pracovníci RTVS. „Ak teda Robert Fico tvrdí, že poslanec Marián Kéry sa do diskusie dostaviť nemohol a museli narýchlo hľadať náhradu, mýli sa. Právo nájsť náhradného diskutéra za hosťa, ktorý do relácie neprišiel, hoci pozvanie prijal a potvrdil, má RTVS, nie politická strana, ktorú reprezentuje,“ podotkli.

Miesto v diskusnej relácii podľa telerozhlasu nepatrí politickej strane, ale konkrétnemu hosťovi, ktorého redakcia do diskusie pozvala z obsahových dôvodov. „A ak sa tento hosť dostaviť do diskusie napokon nemôže, je to opäť redakcia, kto rozhodne o jeho náhradníkovi. Nie je to cenzúra, dramaturgia verejnoprávnej RTVS nie je a nemôže byť rukojemníkom centrály ktorejkoľvek politickej strany,“ dodali.

Opozičný Smer-SD kritizoval, že RTVS neakceptovala podpredsedu strany Ľuboša Blahu ako oponenta pre dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) v relácii Sobotné dialógy, ktorá bola odvysielaná 25. februára. V tejto súvislosti avizoval iniciovanie mimoriadneho zasadnutia Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá.