Takmer 90 percent Čechov preferuje vyriešenie vojny na Ukrajine rokovaniami

Takmer 90 percent respondentov uviedlo, že Európska únia a Severoatlantická aliancia by sa mali snažiť nastoliť mier na Ukrajine diplomatickými rokovaniami. Rovnaké percento opýtaných zastávalo tento názor aj pred rokom, keď vojna na Ukrajine vypukla.

Klesol však počet zástancov cielených sankcií proti Rusku, uviedol riaditeľ agentúry Median Přemysl Čech. „Preferencia používať ekonomické sankcie klesla medziročne z 80 na 68 percent,“ priblížil.

Medzi tých, ktorí neveria v efektivitu sankcií voči Rusku, patria najmä ľudia vo veku 45 až 59 rokov z menších obcí. Čech dodal, že ide zväčša o voličov strany Sloboda a priama demokracia (SPD) a expremiéra ČR Andreja Babiša z hnutia ANO.

Podľa názoru 56 percent respondentov by EÚ a NATO mali riešiť konflikt na Ukrajine dodávaním zbraní Kyjevu, povedal Čech. Ide najmä o študentov a voličov vládnej Občianskej demokratickej strany (ODS), dodal.

Osemnásť percent opýtaných je za priame vojenské zapojenie NATO do konfliktu na Ukrajine, 76 percent účastníkov prieskumu sa proti takémuto riešeniu skôr vymedzilo.

Podľa polovice respondentov by Ukrajina mala vstúpiť do NATO alebo do EÚ - 12 percent z nich by uvítalo jej členstvo v EÚ, 11 percent v NATO, a 27 percent opýtaných sa vyslovilo za prijatie Ukrajiny do oboch organizácii. S týmito troma možnosťami nesúhlasila viac ako tretina ľudí.

Agentúra Median uskutočnila prieskum medzi 17. a 18. februárom na vzorke približne tisícky ľudí.