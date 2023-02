Video: Tragická dohra biliardovej partie: Hráči zomreli kvôli smiechu, strelci usmrtili aj dieťa

Dvojica strelcov usmrtila siedmich ľudí vrátane 12-ročného dievčatka po tom, ako prehrali dve hry biliardu za sebou. K tragédii došlo v brazílskom meste Sinop, pričom strelci z miesta nešťastia ušli.

Šokujúce zábery z bezpečnostnej kamery odhalili pohľad na jedného zo strelcov, ktorý so zbraňou v ruke prikázal poškodeným, aby sa zoradili ku stene, zatiaľ čo jeho komplic si z auta vytiahol vlastnú zbraň. Obaja následne popravili všetkých siedmich zajatcov, ktorí nemali šancu na útek.

Polícia odhalila identitu 30 a 27-ročného strelca. Dvojica je stále na úteku.

Hovorca mestskej polície Braulio Junqueira priblížil, že vyšetrovatelia aktuálne zhromažďujú svedecké výpovede a pátrajú po chladnokrvných zabijakoch, ktorí mali kvôli stávke pri hre prísť o 4000 brazílskych realov (725 eur), ktoré protihráčom odmietli vyplatiť.

Páchatelia popravili ostatných prítomných výstrelom do hlavy z asi metrovej vzdialenosti. Dvom zajatým sa podarilo vybehnúť na ulicu, no strelci ich dobehli a takisto smrteľne postrelili. Šiesti postrelení na mieste podľahli zraneniam, siedma obeť zomrela po prevoze do nemocnice.

Vrahovia prekvapivo nechali nažive ôsmu ženu, ktorá sa s nimi nachádzala v miestnosti a sledovala celý priebeh situácie. Po streľbe dvojica mužov zozbierala bankovky z biliardových stolov a utiekla.

Podľa policajtov strelci usmrtili aj ľudí, ktorí sa nijako nepodieľali na stávkovaní. Jeden z vrahov bol v minulosti väznený pre domáce násilie, ten druhý má zas na konte viacero trestných činov, vrátane nelegálneho držania zbrane, lúpeže, napadnutia a nebezpečného vyhrážania sa.