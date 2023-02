Naď predpokladá, že o darovaní stíhačiek finálne rozhodne parlament

Ako načrtol Naď, niektorí poslanci už pripravujú návrh uznesenia, o ktorom by sa mohlo v súvislosti so stíhačkami rokovať. Ak sa s ním nestotožní, nevylučuje vládny návrh. „Som presvedčený o tom, že každý hodnotovo nastavený poslanec by mal zahlasovať za to, aby sme nielen migy, ale aj akúkoľvek ďalšiu vojenskú techniku, ktorú Ukrajinci budú potrebovať a my ju budeme môcť poskytnúť, aby sme ju poskytli,“ uviedol Naď. Avizoval, že sa zúčastní aj na mimoriadnej schôdzi, ak sa schváli program.

Rozhodovanie o stíhačkách v parlamente neoznačil za šťastné riešenie. Poukazuje na to, že o zahraničnom smerovaní rozhoduje vláda alebo prezident. Rovnako si myslí, že darovanie vyradenej techniky nie je zásadnou zahranično-politickou otázkou, teda by o ňom mohla rozhodnúť aj dočasne poverená vláda.

V prospech Ukrajiny sa podľa Naďa Slovensko vzdalo vecí, ktoré by už inak nepoužívalo. Neohrozilo to obranyschopnosť SR, šéf rezortu tvrdí, že je na takej vysokej úrovni ako nikdy predtým. „Slovensko je bezpečnejšie v nebezpečnejšom svete,“ zhodnotil. Uvedomuje si aj potrebu zabezpečenia vlastných systémov protivzdušnej obrany, poukazuje však na finančnú náročnosť ich obstarania. Nevylúčil, že už aktuálna vláda prijme menšie opatrenia na ďalšie zvyšovanie protivzdušnej obrany.

Verí, že polícia a prokuratúra sa bude dôsledne venovať aj dezinformáciám.

Odmieta, že by malo NATO podiel na eskalácii konfliktu, alebo že vojna na Ukrajine je konfliktom medzi USA a Ruskom. Vzhľadom na informácie, ktoré má, by bol podľa svojich slov prekvapený, keby sa vojna skončila tento rok.