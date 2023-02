Biden zavrhol návrh Číny na riešenie vojny na Ukrajine

„Ako by to mohlo byť dobré, ak tomu Putin tlieska?“ povedal Biden v reakcii na čínsky mierový plán v rozhovore pre televíziu ABC News. „Nežartujem, myslím to smrteľne vážne,“ dodal americký prezident s tým, že v čínskom návrhu nevidel nič, čo by mohlo byť prospešné aj pre niekoho iného ako Rusko.

Biden okrem kritiky čínskeho plánu úplne zavrhol aj myšlienku, že by mala mier na Ukrajine vyjednávať práve Čína. „Predstava, že Čína bude jednať o výsledku vojny, ktorá je pre Ukrajinu úplne nespravodlivou, proste nie je racionálna,“ povedal.

Čína v piatok pri príležitosti prvého výročia začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu zverejnila 12-bodový dokument o „politickom urovnaní“ tohto konfliktu. Vyzvala pritom Rusko a Ukrajinu, aby čo najskôr začali mierové rozhovory, a upozornila tiež, že v konflikte na Ukrajine nesmú byť použité jadrové zbrane.

Americký prezident sa v rozhovore pre ABC News ďalej zaoberal aj možnosťou, že Čína poskytne Rusku smrtiace zbrane, pred čím v ostatných dňoch varovali viacerí americkí predstavitelia.

Biden odmietol načrtnúť dôsledky, aké by pre Čínu malo vyzbrojovanie Ruska. Naznačil však, že by čelila rovnako „prísnym sankciám“, ako ktorákoľvek iná krajina či subjekt, ktorý dodal zbrane Rusku. Biden predtým v piatok povedal, že dosiaľ neexistujú dôkazy o tom, že by Čína vojensky podporovala ťaženie Ruska na Ukrajine.

Spojené štáty údajne disponujú informáciami tajných služieb, podľa ktorých zvažuje čínska vláda, že by Rusku dodala drony a muníciu na použitie na Ukrajine. Uvádza to CNN s odvolaním sa na tri nemenované zdroje oznámené s predmetnými informáciami tajných služieb. Podľa týchto zdrojov sa však zdá, že Peking konečné rozhodnutie v tejto veci dosiaľ neprijal, no s Ruskom ďalej rokuje o cene a rozsahu prípadne poskytnutého vojenského vybavenia.

Samotný Peking v piatok uviedol, že k vývozu vojenskej techniky pristupuje zodpovedne a zbrane nepredáva do oblastí, v ktorých prebiehajú ozbrojené konflikty.