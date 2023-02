FOTO: Svet si pripomenul prvé výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu

V Berlíne pred budovu ruského veľvyslanectva umiestnili zničený hrdzavejúci ruský tank a v Helsinkách zorganizovali spomienkové podujatie so sviečkami, informuje TASR na základe správ agentúr AP a DPA.

Pred ruským veľvyslanectvom v Berlíne umiestnila súkromná organizácia hrdzavejúci ruský tank T-72, ktorý 31. marca nabehol na mínu pri Kyjeve a pravdepodobne v ňom zahynuli vojaci. Organizátorom ho zapožičalo Vojenské historické múzeum, ktoré spadá pod ukrajinský rezort obrany. Pred ambasádou bude vystavený niekoľko dní.

A destroyed Russian tank has been placed in Berlin right in front of the Russian embassy. Absolutely outstanding. An idea which I could have had. Sehr gut! #Ukraine #Germany #Berlin pic.twitter.com/0duBPoefJa

V srbskej metropole Belehrad polícia zastavila protivojnový protest aktivistov, ktorí žiadali „vyvodenie zodpovednosti voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za genocídu páchanú na Ukrajine“. Demonštrujúci si so sebou priniesli aj tortu s dekoráciami krvi a ľudskej lebky. Agentúra AP pripomína, že srbská vláda udržiava s Ruskom priateľské vzťahy a odmieta sa pripojiť k sankciám, ktoré na Moskvu uvalili západné krajiny.

Due respect. In #Serbia, a pro-Ukrainian activist Čedomir Stojković tried to deliver a bloody cake decorated with a skull to the Russian embassy in Belgrade. As you can see, there's heavy police presence around the embassy. https://t.co/3xNNHclQbV pic.twitter.com/smytuu6f1q