Doktor opísal, čo sa naozaj deje, keď zomierate

Smrť patrí medzi desivé témy, no je prirodzenou súčasťou každého života. O tom, čo sa deje po smrti vieme stále veľmi málo, no existuje niekoľko výskumov, ktoré sa zoberali momentmi v čase umierania. Jeden z lekárov, ktorí študujú zážitky blízkosti smrti, priblížil, čo sa počas umierania deje a čo môžete cítiť.

Doktor Bruce Greyson sa venuje fenoménu zážitkov blízkosti smrti takmer 50 rokov. Podľa Greysona väčšina ľudí s touto skúsenosťou má zvyčajne pocit, že ich myšlienky sú rýchlejšie a jasnejšie ako kedykoľvek predtým. V rozhovore pre WMRA Greyson uviedol, že ľudia pri zážitkoch blízkosti smrti majú pocit, že sa čas spomalil.

"Majú veľmi silné emócie, zvyčajne pozitívne emócie - pociťujú obrovský pocit lásky a pokoja," uviedol Greyson s tým, že by sme to mohli nazvať paranormálne pocity. "Majú pocit, že opúšťajú svoje telo a môžu sa stretnúť s inými entitami, o ktorých si myslia, že sú ich zosnulí blízki alebo niekedy božské bytosti, a môžu prehodnotiť svoj život a potom sa buď rozhodnú vrátiť do života, alebo sú proti svojej vôli poslaní späť," dodal Greyson.

Doktor po svojich skúsenostiach už neverí, že smrť znamená koniec života. Vysvetlil, že hoci nevie presne popísať celý proces, "niečo sa deje" aj po smrti.

Lekári z University of Virginia klasifikujú zážitok blízkej smrti ako zásadnú udalosť, ktorá mení život a môže sa vyskytnúť za extrémnych podmienok, v ktorých by nemali byť možné žiadne zmyslové zážitky. Tieto podmienky môžu zahŕňať traumu, zastavenie mozgovej činnosti, hlbokú celkovú anestéziu alebo zástavu srdca.

Tieto zážitky sa môžu u jednotlivých osôb líšiť a v mnohých prípadoch sa podľa odborníkov pacienti cítia veľmi príjemne a nemajú bolesti. Môžu tiež zažiť pocit, že opustili telo, pričom niektorí môžu vidieť svoje fyzické telo a zároveň sa nad ním vznášať.

Doktor Greyson opísal stretnutie s pacientkou, ktoré ho presvedčilo, že v blízkosti smrti sa môže s človekom diať niečo nevídané. Počas svojej psychiatrickej praxe v 70. rokoch 20. storočia sa doktor Greyson stretával s pacientmi, ktorí "opustili svoje telo" a videli a zažívali veci, ktoré sa nedali vysvetliť.

Počas svojej praxe bol doktor Greyson požiadaný, aby navštívil pacientku, ktorá sa predávkovala. Keď prišiel na pohotovosť, pacientka bola v bezvedomí, takže doktor Greyson s ňou nemohol hovoriť.

Namiesto toho sa rozprával s jej spolubývajúcou na chodbe, no počas rozhovoru sa mu podarilo vyliať si na kravatu omáčku na špagety. Aby to zakryl, rýchlo si zapol laboratórny plášť.

Pacientku presunuli na jednotku intenzívnej starostlivosti a keď sa prebudila, Greyson sa jej prišiel predstaviť. Pacientka však povedala, že vie, kto je, pretože ho videla na chodbe s jej spolubývajúcou Susan.

„Potom mi povedala o rozhovore, ktorý som mal s jej spolubývajúcou, a potom mi povedala o škvrne od špagiet, ktorú videla na mojej kravate, a ja som nechápal, ako to mohla vedieť. Tak som si povedal, že to musím preskúmať,“ uviedol lekár.