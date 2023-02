Káčer: Pomoc Ukrajine je potrebná, ustúpenie Rusku by ohrozilo aj budúcnosť Slovenska

„Ukrajinci už rok bránia svoje domovy, rodiny i celú krajinu. Pomáhame im, pretože je to morálne správne a zároveň v našom vlastnom záujme. Dobytím a podriadením si Ukrajiny by Rusko vytvorilo nebezpečný precedens pre nové dobyvačné vojny, ruské vojská by sa dostali priamo na naše hranice a ruský režim by sa utvrdil v beztrestnosti svojho konania. Toto nesmieme dopustiť,“ zdôraznil minister. Každý, kto hlása opak, podľa neho popiera základné princípy medzinárodného práva, škodí slovenským záujmom a stojí na nesprávnej strane dejín.

Postoj občanov voči vojne na Ukrajine podľa jeho slov vypovedá o tom, akú budúcnosť chcú pre Slovensko. „Budúcnosť v existenčnej neistote, v závislosti na vôli susednej agresívnej mocnosti, ktorá nemá úctu k slobode menších susedov, pravde ani ľudskému životu? Alebo budúcnosť v spoločenstve, ktoré je ochotné a schopné zadržať agresora, rešpektuje rovnosť štátov, ich medzinárodne uznané hranice a umožňuje im rozvoj a prosperitu vo vzájomnej spolupráci?“ pýta sa Káčer.

Zároveň pripomenul, že Slovensko patrí medzi najvýznamnejších donorov pomoci Ukrajine. „Hodnota dosiaľ poskytnutej vojenskej pomoci sa blíži k 170 miliónov eur. Celková suma humanitárnej pomoci dosiahla od februára 2022 výšku viac ako deväť miliónov eur,“ priblížil.