Zelenskyj: Tento rok bude pre Ukrajinu víťazný

„Takto to 24. februára 2022 začalo,“ uviedol Zelenskyj sediac za stolom. Spomínal pritom, ako sa Ukrajincom pred rokom prvýkrát prihovoril.

„Bol to najdlhší deň našich životov. Najťažší deň v našich novodobých dejinách. Zobudili sme sa skoro a odvtedy sme nespali... Prežili sme prvý deň totálnej vojny. Nevedeli sme, čo prinesie zajtrajšok, no rozumeli sme, že o každý zajtrajšok treba bojovať a my sme bojovali,“ uviedol Zelenskyj.

„Sme silní, sme pripravení na všetko. Porazíme každého... Hlavný záver tohto je, že sme prežili. Neboli sme porazení a spravíme všetko pre to, aby sme tento rok vyhrali!“ vyhlásil ukrajinský prezident.

„Milióny z nás si 24. februára vybrali nie bielu, ale modrožltú vlajku. Žiaden útek, ale postavenie sa, odolávanie a bojovanie. Bol to rok bolesti, smútku, nádeje a jednoty,“ napísal Zelenskyj v piatok na svitaní na sociálnej sieti Twitter.

Prvé výročie začiatku invázie si v piatok ráno pripomenul aj americký prezident Joe Biden. „Pred rokom si (ruský) prezident Putin myslel, že rýchlo obsadí Kyjev. No potom narazil na statočnosť Ukrajiny a železnú vôľu všetkých národov,“ napísal Biden na Twitteri.

Na Ukrajine sú na piatok naplánované sviečkové vigílie a iné spomienkové udalosti, ktorými si obyvatelia uctia tisíce obetí vojny. Objavili sa obavy, že Rusko by v tento deň mohlo proti Ukrajine podniknúť ďalší rozsiahly raketový útok. Počas noci sa však v Kyjeve sirény nespustili. Vláda napriek tomu odporúča, aby školy vyučovali online a ľudia pracovali z domu.

Začiatok invázie si pripomenuli aj v iných krajinách. V Paríži bola napríklad Eiffelová veža nasvietená vo farbách ukrajinskej vlajky.