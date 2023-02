Šípoš: Ak Lengvarský nesplní termíny pri Rázsochách, nemal by byť minister

„Nebudem chváliť každého nášho ministra, ani Lengvarského (...) Ak toto nedokáže dotiahnuť a termíny zlyhajú, tak je stolička pod ním veľmi nahnutá,“ dodal Šípoš. Ak sa projekt nestihne v rámci plánu obnovy, bude sa podľa neho musieť stihnúť buď v rámci štátnych peňazí z rozpočtu alebo európskych peňazí.

Podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD a člen parlamentného zdravotníckeho výboru Richard Raši upozornil, že rezort s termínmi nestíha, hovorí o typickom manažérskom zlyhaní. „Nenájde sa žiadny manažér, ktorý by tomu rozumel a ktorý povie, že sa Rázsochy stihnú,“ skonštatoval. Zopakoval, že peniaze by sa mali presunúť na regionálne projekty, ktoré majú nemocnice pripravené a dajú sa zrealizovať.

Pri otázke o možnostiach budúcej politickej spolupráce obaja zopakovali stanoviská svojich strán, ktoré označili za nemenné. Z vyjadrení Hlasu-SD je podľa Šípoša jasné, že spoluprácu s opozičným Smerom-SD a mimoparlamentnou Republikou nevylúčili. Raši aktuálne považuje za predčasné robiť závery. Šípoš tiež uviedol, že do dvoch týždňov by mala byť známa odpoveď na to, či dočasne poverený premiér Eduard Heger a minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽANO) odídu z hnutia.